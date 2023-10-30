بشرى شعبان



كشفت الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية بالتكليف مديرة ادارة الرعاية الاسرية سارة الدوسري عن أن العمل جار على تعديل المادة الثالثة من قانون المساعدات الاجتماعية لتسمح للفرد الكويتي الذي يعاني من ظروف قهرية الاستفادة من المساعدات الاجتماعية التي حاليا تسمح بالاستثناء للأسرة الكويتية وليس للفرد، وجار تعديل المادة



وأشارت الدوسري في تصريح لـ «الأنباء» الى انه بعد موافقة «الفتوى والتشريع» اعادت الوزارة صرف المساعدة الاجتماعية بأثر رجعي للعسكريين غير الكويتيين الذي شاركوا في حروب قديمة وكانوا حصلوا على المساعدة وفق قرار من مجلس الوزراء.



وعن التحول الرقمي اوضحت الدوسري ان الوزارة تعمل على اجراء تعديل على النظام الآلي لإدراج خدمة فتح ملف للمساعدات الاجتماعية عبر تطبيق «سهل» الى جانب استكمال الربط الآلي مع بعض الجهات ذات الصلة بملف المساعدات (الداخلية، العدل، جامعة الكويت).



الميزانية



وأشارت الدوسري الى ان ميزانية المساعدات الاجتماعية المعتمدة هي 250 مليون دينار سنويا يصرف منها بمعدل 20 مليون شهريا.



وأكدت حرص الوزارة على التوسع في خدمات بوتيك 33 حيث مدرج ضمن برنامج عمل الحكومة انشاء افرع لبوتيك 33 في المناطق الجديدة ومنها مركز ثاني في جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية ومنطقة المطلاع وجنوب سعد العبدالله على ان يكون هناك في كل منطقة سكنية بوتيك لدعم الأسر المنتجة وسيبدأ التسجيل للمعرض الذي سيقام في حاضنة الاعمال وتنمية المشاريع بوتيك 33 في الشهر المقبل



وبينت أن لدى ادارة الرعاية الاسرية برامج متنوعة من الأنشطة التدريبية والتطويرية منها برنامج دورات للموظفين حول العديد من الخدمات مثل التراسل الالكتروني والبحث الاجتماعي في الوحدات بالإضافة الى دورات للمشرفين والمدققين بهدف تطوير العمل.



وكشفت الدوسري عن مشاركة الأسر المنتجة في جائزة الشيخة سبيكة التي تقام في مملكة البحرين لاختيار افضل أسرة منتجة، معلنة عن انطلاق موسم الورش التدريبية لمشروع من كسبي يدي والتي تتضمن العديد من الدورات منها (دورة الخياطة، دورة ديكوباج، دورة اعادة تدوير، دورة الاركت).‏