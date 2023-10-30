ليلى الشافعي



كشف وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر فالح الرقبة أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا للجهود والخطط والبرامج في مجال تطوير الخدمات وآليات العمل لاستغلال الإمكانات والخبرات المادية والبشرية المتاحة.



وشدد الرقبة في كلمته التي ألقاها خلال حفل تكريم عدد من الطلبة المتفوقين من المشمولين بالرعاية، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة وكوادرها التنفيذية وأولياء الأمور والشخصيات العامة على أن خطط التطوير وتعزيز التواصل مع المراجعين والمستفيدين من خدمات الهيئة، ستحدث نقلة جديدة تمكنها من العمل بكفاءة أعلى لرعاية وتأمين احتياجات أبنائنا القصر والمشمولين بالرعاية.



وأوضح أن الهيئة تمكنت خلال الفترة القليلة الماضية وبفضل جهود القائمين عليها من تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها ما يلي:



٭ تنمية أموال القصر عبر سياسة استثمارية سليمة ومتوازنة حققت عوائد مرتفعة مع معدلات مخاطر منخفضة.



٭ تعزيز مشاركة كوادر الهيئة على كل المستويات في وضع استراتيجيات وخطط وبرامج التطوير بما يعزز فرص التنفيذ بكفاءة وفعالية وذلك بالتوازي مع برامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لزيادة إنتاجيتها.



٭ تكثيف جهود رقمنة أعمال الهيئة وخدماتها في إطار خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة والتي كانت الهيئة من الجهات الحكومية السباقة في تنفيذها لتحقيق المزيد من التواصل السريع مع المراجعين.



٭ التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية والخاصة ذات الصلة، عبر توقيع المزيد من مذكرات التفاهم وتنفيذ برامج الربط الإلكتروني وتسهيل آليات التراسل والتواصل.



٭ استمرار الأنشطة الاجتماعية والإنسانية والترفيهية للمشمولين بالرعاية وأسرهم، إضافة الى دعم أنشطة العديد من الجهات بشكل عام.



٭ مواصلة تنمية الأثلاث الخيرية ومساهماتها في أعمال الخير في المجالات والمناطق المختلفة.



وأعرب عن سعادته للتفوق الدراسي للمشمولين بالرعاية في مختلف مراحل التعليم، معتبرا انه يمثل نجاحا في مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص بالاجتهاد والمثابرة، مضيفا «ان نجاحكم وتفوقكم يمثل مصدر فخر وتفاؤل لنا ولأسركم ولديرتكم العزيزة، التي تتطلع لأن تواصل من خلالكم ومن خلال سواعد أبنائها في كل المواقع تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات».



من جهته، أوضح المدير العام بالإنابة م.حمد البرجس أن الهيئة تسهم في تأهيل وتطوير وتحفيز المشمولين بالرعاية لمواجهة تحديات المستقبل وتحقيق رؤية الكويت المستقبلية، كما تقدم حزما متنوعة من الخدمات والمبادرات التي تستهدف تعزيز تفوق أبنائها وبناتها على اختلاف أعمارهم، ومثال على ذلك دعم العديد من الأنشطة التعليمية والتربوية، مشيرا إلى أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لبرامج التوعية والتأهيل النفسي والعقلي للمشمولين برعايتها عبر تنظيم أنشطة ترفيهية وتوعوية ودينية تستهدف تنمية معارفهم وقدراتهم.



وذكر البرجس أن الهيئة حرصت خلال الفترة الماضية على تعزيز التواصل مع المشمولين برعايتها عبر مختلف وسائل التواصل للتعرف عن قرب على المطالب والاحتياجات، واعدا بمواصلة الجهود والمساعي الحثيثة في هذا الإطار لتحقيق رسالة الهيئة السامية وأهدافها النبيلة تجاه المشمولين بالرعاية.



وتابع: سنرى منكم الطبيب والمهندس والمعلم والمحامي والباحث والإداري، وبفضل تفوقكم واجتهادكم ستشغلون أهم الوظائف كما فعلها أسلافكم من المشمولين بالرعاية على مدار تاريخ الهيئة الذي يمتد نحو تسعة عقود من الوفاء والعطاء.