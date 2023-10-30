شارك المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية في الدورة السابعة لجائزة الشيخ محمد بن راشد للغة العربية بمشروع المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية ضمن محور السياسة اللغوية والتخطيط والتعريب «فئة أفضل مشروع تعريب أو ترجمة.



وإيمانا منه بدور المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية الرائد والمتميز واعترافا بجهوده الملموسة في مجال التأليف والترجمة في العلوم الصحية، وتميز المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية في هذا المجال، أقر مجلس أمناء جائزة الشيخ محمد بن راشد للغة العربية فوز المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية وحصوله على الجائزة.



هذا، وسيتم تكريم المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ممثلا عنه الأمين العام د.مرزوق يوسف الغنيم في حفل مهيب بدبي وتسلمه الجائزة في 6 نوفمبر 2023 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.