أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد إحالة مسؤول في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وعدد من الشركات للنيابة العامة، وذلك وفقا لما انتهت إليه اللجنة المكلفة بالتحقيق في أسباب تدهور الزراعات التجميلية بالشوارع والميادين العامة في البلاد. وقال الوزير الاستاد في تصريح لـ (كونا) إن هناك لجان تحقيق أخرى تقوم حاليا بمراجعة عدد من الملفات التي تطالها ملاحظات عدة في الجهات التابعة لوزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. وكان الوزير قد أصدر في الـ 29 من شهر أغسطس الماضي قرارا بتشكيل لجنة مستقلة وحيادية للتحقيق في أسباب تدهور الزراعات التجميلية وموت الأشجار في الشوارع والميادين العامة في البلاد.