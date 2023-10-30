قال رئيس فريق عدسة البيئة الكويتية راشد الحجي إن العقاب المنقط الكبير يعود للمرة الخامسة إلى البلاد قادما من روسيا.



وأضاف الحجي في تصريح لـ«كونا» أمس أن العقاب المنقط اعتاد الوصول للكويت في شهر أكتوبر والمغادرة إلى روسيا في شهر مارس إذ يقضي خمسة أشهر في الكويت ومثلها في روسيا وشهرين للوصول والعودة في كل رحلة.



وأوضح أنها المرة الخامسة التي يصل بها العقاب المنقط للكويت منذ العام 2019 والمرة الرابعة التي يعود من نفس المكان حسب التقارير التي تبعثها أجهزة التعقب، مبينا أنه تتم مشاركة هذه التقارير مع مؤسسات عالمية مهتمة بالبيئة وتوفر الحماية لما تبقى من هذه العقبان.



ولفت إلى أن مشروع تتبع العقبان بدأ في 2019 بفكرة من فريق عدسة البيئة الكويتية وبدعم مادي من مؤسسة التقدم العلمي وبمشاركة الهيئة العامة للبيئة لكشف أسرار العقبان التي تشاهد في الكويت من بداية فصل الشتاء إلى الربيع من كل سنة، مشيرا إلى أنه تم اختيار تتبع العقاب المنقط الكبير لوقوعه في دائرة الطيور المهددة بالانقراض إذ يعد أكثر الطيور مشاهدة في فصل الشتاء خاصة حول محمية الجهراء.



وبين انه تم وضع 11 جهازا لتعقب العقبان وعشرة أجهزة على الخراشن، كما تم وضع ستة أجهزة جديدة لدراسة الحوام طويل الساق الذي يقضي الشتاء في الكويت خلال الأيام المقبلة.



وذكر أن الكويت تعد احدى الدول الرائدة في هذا المجال الذي تم تحقيقه بفضل خبرات كويتية تطوعية ودعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وخبرات الهيئة العامة للبيئة إذ تمت حماية أماكن تواجد هذه العقبان وتشريع القوانين التي تمنع التعرض لها.