اختتم بنك برقان رعايته للمعرض السنوي الخامس لفريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين، حيث تندرج هذه المبادرة ضمن برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتزامه المستمر بدعم الفنون والحفاظ على التراث والحرف اليدوية التي تمثل الهوية الكويتية والموروث الثقافي الوطني، سواء على صعيد الحرف اليدوية التقليدية والفنون واللهجة المحلية، وتجسد الرعاية التزام البنك بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG.



وبهذه المناسبة، قالت مدير أول - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة النجادة: يملؤنا الفخر بشراكتنا مع فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية الحرفية والمبدعين الكويتيين، والتي تؤكد حرصنا على دعم كافة الجهود الهادفة إلى تخليد تراثنا الثقافي والشعبي الكويتي عبر إيصاله إلى الأجيال الشابة الناشئة بأسلوب عصري يتمثل بالتعليم والأنشطة التفاعلية.



وأضافت النجادة أن المعرض والذي استمر لمدة 5 أيام، شهد مشاركة نحو 175 عضوا كويتيا من فريق إكسبو 965 في عرض مقتنياتهم وأعمالهم اليدوية والحرفية ومنتجاتهم التي تبرز التراث الكويتي وتعكس الهوية التاريخية للكويت بأسلوب إبداعي متميز، إلى جانب مشاركة مجموعة مختارة من أصحاب المتاحف الخاصة والمؤرخين والباحثين في مجال التراث الكويتي.



وتضمن المعرض العديد من ورش العمل مثل «قوالب المجوهرات»، «تطبيق ألوان المينا الحرارية على صفائح النحاس الأحمر»، «دور الهيئة العامة للشباب في رعاية الشباب»، «الصناعات الحرفية في قلب الإبداع الصناعي» والتي قدمها البروفيسور علي النجادة، إلى جانب «قبسات من تاريخ الكويت» قدمها الباحث فهد الشمالي.



وشملت ورش العمل أيضا «توظيف التراث الكويتي والحرف اليدوية في مشاريع تنموية»، «صناعة الألعاب التراثية الكويتية القديمة»، «أسس ومهارات خرطة المسابيح» وغيرها الكثير.



كما قدم المعرض للزوار والرواد محاضرات متنوعة بعنوان «دور الفرق التطوعية في الحفاظ على التراث الكويتي ونشره.. اللهجة الكويتية بين الأصالة والحداثة» والتي قدمها الباحث في اللهجة الكويتية حسين القطان.