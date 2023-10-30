خسر مؤسس منصة «بينانس» للعملات المشفرة الملياردير تشانغ بينغ زاو نحو 12 مليار دولار من ثروته بيومين فقط بسبب تراجع تداولات العملات المشفرة، وسط مخاوف من تكرار سيناريو مؤسس منصة «إف تي إكس» سام بانكمان فريد.



وانخفضت ثروة «زاو» من 29 مليار دولار إلى 17 مليارا في يومين فقط.



وحسب بيانات مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، انخفضت ثروة «زاو» بنسبة 82% من ذروتها التي وصلت إليها. وتراجعت الحصة السوقية لـ «بينانس» من 62% إلى 51% من تداولات سوق العملات المشفرة.



وتواجه «بينانس» دعاوى أميركية بشأن انتهاكات تنظيمية وقضايا غسل أموال، كما تم تخفيض قيمة «بينانس أميركا» للصفر بعد توقها عن التعامل بالدولار.



ويعتبر البعض أن المليادير الكندي المولود في الصين أنه المتسبب بإفلاس سام بنكمان فرايد، وذلك عندما أعلن «زاو» عن بيع جميع حيازات منصته من عملة مرتبطة بـ FTX.



وأدت هذه العملية إلى تدهور منصة FTX واتهام سام بانكمان باختلاس أموال عملاء المنصة.