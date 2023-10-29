أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك بدور شركة البترول الوطنية الكويتية في زيادة ربحية المنتجات النفطية الكويتية عبر تطوير قدراتها التكريرية وإنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة ومواكبة منتجاتها للاشتراطات والمعايير البيئية العالمية لاسيما بعد إنجاز مشروع الوقود البيئي.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن شركة البترول الوطنية عقب زيارة تفقدية قام بها الوزير البراك لمبناها الرئيسي في مدينة الأحمدي برفقة كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح والرئيس التنفيذي لـ(البترول الوطنية) وضحة الخطيب.

وقال البراك: "نعمل في صناعة فنية معقدة تتطلب منا جميعا أقصى درجات الحيطة والحذر من خلال اتباع أشد معايير الصحة والسلامة والبيئة صرامة للمحافظة على سلامة العاملين وتأمين المنشآت النفطية وضمان وفاء الدولة بالتزاماتهاالمحلية والخارجية باعتبارها من بين أهم الدول المصدرة للنفط ومشتقاته على مستوى العالم".

وأكد دعمه لجهود الشركة الهادفة إلى تعزيز إمكانات وقدرات القطاع النفطي وتمكينه من تنفيذ خططه ومشاريعهالحالية والمستقبلية.

وفي مستهل الزيارة عقد البراك اجتماعا مع القيادات النفطية ثم شهد عرضا مرئيا عن شركة البترول الوطنية الكويتية تطرق إلى أبرز المحطات في تاريخها والإنجازات التي حققتها منذ تأسيسها عام 1960 كما عرض جهود وأدوارالشركة لاسيما ما يتعلق منها بحماية البيئة وتحول الطاقة والرقمنة وتشجيع الابتكار.

وتوجه البراك بعد الاجتماع يرافقه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية وقيادات الشركة إلى مصفاة ميناء عبدالله حيث قام بجولة ميدانية في المصفاة استمع خلالها لشرح قدمه مديرو المصفاة حول وحداتها الإنتاجية التابعة لمشروع الوقود البيئي.

من جانبها أكدت وضحة الخطيب أن زيارة الوزير البراك تعكس مدى ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالقطاع النفطي الذي يشكل عصب الاقتصاد الوطني مشيرة إلى حرص الوزير على متابعة خطط ومشاريع شركات القطاع والدفع بها نحو آفاق جديدة تعزز من نجاحاتها وتميزها.