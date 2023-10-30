هادي العنزي



باشرت لجنة التدريب والمنتخبات في اتحاد كرة السلة تنفيذ خطة تطوير المراحل السنية، وذلك عبر اختيار 47 لاعبا لمنتخبي الناشئين (تحت 16 سنة) والشباب (تحت 18 سنة)، على أن يتم تجمعهم لمدة 4 أيام نهاية كل شهر بدءا من أكتوبر الحالي، وتتضمن «خطة التطوير» إقامة معسكر خارجي خلال عطلة نصف العام الدراسي، والتنسيق مع الأجهزة الفنية بالأندية فيما يتعلق بتطوير الحالات الفردية لكل لاعب على حدة، وذلك لرفع قدراتهم الفنية والبدنية.



ويتولى تدريب منتخبنا الوطني للناشئين المدرب الوطني طلال القلاف، فيما يشرف المدرب البحريني سلمان رمضان على منتخب الشباب.



من جانبه، أكد مدير المنتخبات والدولي السابق د.عبدالعزيز الحسيني أن لجنة المنتخبات في الاتحاد تضع اللاعبين من الناشئين والشباب نصب أعينها، لكونها تشكل نواة المنتخب الأول مستقبـــلا، وقـــال لـ «الأنباء»: «بالتنسيق مع الأجهزة الفنية في الاتحاد، وضعنا برنامج إعداد متكاملا يمتد لعدة أشهر، لتطوير المواهب الشابة، وخلق حالة متقدمة من الانسجام بين اللاعبين، وذلك بالتنسيق مع الأندية مشكورة، وقد جاءت البداية جيدة، ومبشرة بالكثير».



وأشار الحسيني إلى أن الأجهزة الإدارية لمنتخبي الناشئين والشباب حرصت في اجتماعها باللاعبين على تعزيز روح الانتماء لمنتخب الكويت، وقال: «الفرصة قائمة لمن يثبت تميزه من لاعبي الأندية لارتداء القميص الأزرق، وسوف تواصل الأجهزة الفنية لجميع المنتخبات متابعة المسابقات المحلية، لاستقطاب المتميزين من اللاعبين».



من جهته، أكد سلمان رمضان مدرب منتخب الكويت للشباب (تحت 18 سنة) أن الاختيار الأولى للاعبين شهد توافر خامات جيدة، ذات طول مناسب، ولديها كثير من المقومات من بينها التوافق العضلي العصبي، وقال لـ «الأنباء»: «على اللاعبين الحرص على تطوير قدراتهم عبر اجتهاداتهم الشخصية، بمدرب النادي أو المنتخب ليس لديه متسع من الوقت لتطوير جميع الحالات الفردية، وهنا يبرز دور اللاعب في تحسين مهاراتهم، وخاصة التصويب، باللاعب الذي لا يستطيع إجادة التصويب لا يستطيع لعب كرة سلة حديثة»، لافتا الى أن المعدل العالمي للحصص التدريبية للاعبي كرة السلة يتراوح بين 750 و1000 ساعة في العام، فيما المعدل الحالي لأغلب اللاعبين في المنطقة يصل إلى 300 ساعة فقط!



وذكر سلمان رمضان أن لاعبي منتخب الشباب بحاجة لكثير من العمل، ومزيد من الوقت، مضيفا البداية ناجحة، ونأمل استمرارها في الأشهر المقبلة، لتحضير اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل المشاركة في بطولة الخليج الصيف المقبل.



إلى ذلك، أشاد المدرب الوطني طلال القلاف بمجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة ضاري برجس، لحرصه على إقامة تجمعات للاعبي المنتخبات أثناء الموسم، وقال لـ «الأنباء»: «الغرض من التجمعات الشهرية للاعبين هو حثهم على المواظبة على التمارين، والتعرف عن قرب على قدراتهم الفنية عن قرب وتطويرها، بالإضافة إلى تكوين فكرة أولية عن الفريق قبل الدخول في منافسات خارجية».



وذكر القلاف أن هناك العديد من المواهب المتميزة التي قدمت أنفسها بشكل مبشر ويعد بالكثير مستقبلا، مضيفا سوف نتابع مسابقتي الدوري والفرصة متاحة لكل مجتهد، ومن يتراجع فنيا سيتم استبعاده.



كما، أشاد مدير منتخبي الناشئـــين والشبـــاب عبدالعزيز المولي بالروح العالية للاعبي الأزرق، والحماسة الكبيرة التي اظهروها خلال التجمع الأول لهم، وقال لـ «الأنباء»: «نعمل على برنامج تدريبي يمتد لعدة أعوام، بقيادة فنية متميزة، يهدف لتكوين قاعدة قوية للمنتخب الأول مستقبلا، وكذلك تعريف اللاعبين بمدى أهمية ارتداء «القميص الأزرق»، وسوف تتواصل التجمعات التدريبية على مدى الأشهر المقبلة».