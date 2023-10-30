هادي العنزي



اعتمدت الهيئة العامة للرياضة بكتابها الصادر بتاريخ أمس، عبدالعزيز الظفيري رئيسا لمجلس إدارة اتحاد الملاكمة، وذلك بناء على كتاب الاتحاد رقم 88 بتاريخ 26 الجاري، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة في تاريخ 24 أكتوبر، لاختيار رئيس لمجلس الإدارة خلفا للمستقيل محمد منسي. وشهد اجتماع «العمومية» السابق اختلافا بين الأعضاء الـ 11 للاتحاد، حول عدد من النقاط القانونية فيما يتعلق بأحقية حضور أحد الأندية للاجتماع، ما أدى إلى حدوث حالة انقسام أدت إلى عقد اجتماع آخر في اليوم ذاته، انتخب خلاله المجتمعون الظفيري رئيسا، وقد باشر الرئيس الجديد للاتحاد مهامه منذ مساء أمس.