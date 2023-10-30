أكملت اللجنة المنظمة لبطولة الكويت الدولية الرابعة للفنون القتالية للمحترفين برئاسة مالك شركة الترويج الرياضي (KSP) وممثل المجلس العالمي للملاكمة (WBC) في الكويت مشعل الفجي تحضيراتها للبطولة التي ستقام في 4 نوفمبر المقبل التي ستشهد إقامة 8 نزالات للمحترفين بواقع 4 للملاكمة و4 في المواي تاي، على أن يقام نزال في الملاكمة على حزام (KSP) للشرق الأوسط، والذي سيجمع الملاكمان عدنان القزويني وجراح العنزي، كما سيقام نزال ثان على حزام (KSP) للشرق الأوسط للمواي تاي، وسيجمع بين اللبناني مهند المغربي والتونسي حاتم جوعا.



وقد خصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية وعينية للفائزين في المواجهات الثمانية، فيما طرحت التذاكر على تطبيق (Eventat).



من جانبه، أكد الملاكم عدنان القزويني (وزن 77 كغم) جاهزيته الفنية والبدنية العالية للنزال على حزام (KSP) للشرق الأوسط، وقال: «تحضرت جيدا للبطولة، وذلك عبر معكسر تدريبي مكثف لمدة 6 أسابيع، وذلك بهدف الفوز في النزال، ليكون خطوة إلى الأمام»، مضيفا: «تنتظرني رحلة طويلة في ملاكمة المحترفين، ولن أستعجل الوصول إلى المراحل المتقدمة، وسوف أحرص على تطوير قدراتي الفنية عاما بعد آخر وصولا إلى أفضل المستويات».