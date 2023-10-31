الدوحة - فريد عبدالباقي



تتجه الأنظار إلى الدوحة التي ستشهد مساء اليوم حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2022 بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ورئيس الاتحاد الدولي السويسري جياني إنفانتينو، ونخبة من قيادات كرة القدم الدولية والآسيوية ورؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية في القارة الآسيوية، حيث سيقام الحفل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بعد غياب 4 سنوات. وسوف ينافس اتحاد الكرة الكويتي على جائزة أفضل اتحاد وطني «الفئة الذهبية»، مع اتحاد هونغ كونغ، واتحاد نيبال، كما سيتم تكريم أفضل لاعب في آسيا، حيث تم ترشيح 3 لاعبين في فئة الرجال، وهم القطري المعز علي، والسعودي سالم الدوسري، والأسترالي ماثيو ليكي، في حين يتنافس على جائزة أفضل لاعبة كل من الأسترالية سامانثا كير والصينية زهانغ لينيان واليابانية ساكي كوماغاي. ومن المقرر أن يقوم الاتحاد الآسيوي بتقديم درع تقديرية إلى اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وذلك تقديرا لاستضافة قطر لبطولة كأس العالم قطر 2022. ويشهد حفل توزيع الجوائز، تقديم 18 جائزة في الفئات المختلفة، من ضمنها جائزة أفضل اتحاد إقليمي، وهي جائزة تقدم للمرة الأولى، في حين تمت إعادة تشكيل فئات جوائز أفضل اتحاد وطني، وجوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين. ومن بين أبرز الجوائز التي يقدمها الاتحاد الآسيوي خلال حفل الجوائز السنوي، هناك جائزة أفضل لاعب محترف خارج القارة ويتنافس عليها كل من: مهدي تاريمي «بورتو ومنتخب إيران»، كاورو ميتوما «رويال يونيون سانت غولواز/ برايتون هوف البيون، ومنتخب اليابان»، كيم مين- جاي «فناربخشة/ نابولي، ومنتخب كوريا الجنوبية».