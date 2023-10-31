دمشق - هدى العبود



كشفت الفنانة سلمى المصري أن طليقها الإعلامي مصطفى الأغا اقتحم حياتها ولم ينفصل عنها إلا بشرط ألا تتزوج من بعده، جاء هذا التصريح إثر لقاء تلفزيوني مع الإعلامي تمام بليق، وقالت: «بعد رحيل زوجي الأول المخرج شكيب غنام، تزوجت من مصطفى الأغا وشفت كتير من المقارنات بين زوجي الأول والثاني، ولقيت انو ما حدا رح يعوضني عن زوجي الأول من دلاله وحنيته».



وتابعت المصري: «طلبت من الأغا الطلاق لأنو اقتحم حياتي وحياة أولادي، وفضلت اني أبقى مع أولادي، وقال لي (هلا إذا طلقتك رح تتزوجي) ووعدتو أني ما رح أتزوج وفعلا لحد الآن ما تزوجت». وختمت سلمى المصري: «من بعد زوجي الأول ما ضل شيء اسمه أمان، وأي حدا من بعد زوجي الأول رح يعطيني الحب والعاطفة بس، أما الأمان راح مع زوجي شكيب غنام أبو أولادي».