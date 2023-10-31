عين العملاق الهولندي أياكس أمستردام الذي يتذيل دوري الدرجة الأولى في بلاده للمرة الأولى في تاريخه، لاعبه السابق جون فانت شيب مدربا مؤقتا.



وقال أياكس الأكثر تتويجا في الدوري الهولندي وبطل أوروبا 4 مرات، في بيان إن عقد المدرب يمتد حتى 30 يونيو 2024 قبل أن يتولى منصبا إداريا في النادي بعد ذلك.



ولعب فانت شيب مع أياكس لأكثر من 10 سنوات ويتمتع بخبرة تدريبية سابقة، بينها إشرافه على تدريب منتخب اليونان.



ويعاني أياكس من بداية كارثية للموسم، حيث حصل على 5 نقاط فقط من 8 مباريات ما جعله يحتل المركز الأخير في الدوري الهولندي، وذلك بعد سقوطه المدوي أمام آيندهوفن 2-5 نهاية الأسبوع، كما يحتل المركز الأخير في مجموعته في دوري أبطال أوروبا.



وكان أياكس قد أقال ماوريس ستاين في وقت سابق من هذا الشهر بعد سلسلة من النتائج السيئة.