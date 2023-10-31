أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رئيس الاتحاد الإسباني السابق للعبة لويس روبياليس عن أي نشاط كروي لمدة 3 سنوات، على خلفية فضيحة القبلة الشهيرة لبطلة العالم جيني هيرموسو.



وقال الاتحاد الدولي «قررت اللجنة التأديبية لفيفا منع لويس روبياليس،، من المشاركة في أي نشاط ذي صلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 3 سنوات»، معتبرا أنه «انتهك المادة 13 من قانون فيفا التأديبي».



وأضاف «أبلغت اللجنة التأديبية روبياليس بتفاصيل هذا القرار. وبموجب الأحكام ذات الصلة في القانون التأديبي، فإن أمام روبياليس 10 أيام ليتقدم بطلب للحصول على قرار معلل مع العلم أن القرار خاضع لإمكانية الاستئناف» أمام لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي.



وقدم روبياليس استقالته في سبتمبر الماضي بعد ثلاثة أسابيع من فضيحة تقبيل هيرموسو بالقوة، إثر فوز إسبانيا على انجلترا في سيدني في 20 أغسطس، رغم أنه صرح فيما بعد أنها حصلت «بالتراضي».