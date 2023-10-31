حددت وزارة المالية السورية على موقعها على شبكة الانترنت وعبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي موعد طرح سندات خزينة بأجل سنتين لجمع ما قيمته 200 مليار ليرة سورية.



وأعلنت الوزارة عن «المزاد رقم 4 لعام 2023 سندات الخزينة، والمقرر عقده يوم الاثنين الواقع في 2023/11/20 من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، بنطاق مستهدف للإصدار يبلغ 200 مليار ليرة سورية». ويوضح الإعلان أن إمكانية المشاركة في المزاد متاحة للمصارف العاملة الخاصة والعامة وشركات الوساطة المالية المؤهلة، كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتباريين كافة المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من المصارف العاملة أو شركات الوساطة المالية بعد تفويض المصرف أو شركة الوساطة المالية للاكتتاب على هذه السندات، وهي متاحة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية. وبين الاعلان أن تاريخ الاستحقاق هو 26/11/2025.