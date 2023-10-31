القاهرة - ناهد إمام



شهدت جامعة الدول العربية انطلاق مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي «الشباب محور التنمية.. الفرص والتحديات» برئاسة رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر د.هدى يسي، وبرعاية مجلس الوزراء المصري وجامعة الدول العربية.



بحضور شخصيات رفيعة المستوى من 32 دولة



وبدأت د.هدى يسي كلمتها بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه للمرأة وتمكينها بمختلف المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.



وأعلنت، انطلاق المؤتمر في دورته 26 ثم افتتاح رسمي للمعرض والمؤتمر بمدينة شرم الشيخ.



ووجهت يسي، نداء بأهمية السلام العالمي، حيث ان السلام والأمن هم أسس جذب الاستثمارات والتنمية الشاملة المستدامة وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار لدولنا جميعا، وهذا ما يحرص على تأكيده الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن المؤتمر سيشهد «مسيرة السلام» العالمية، ترفع بها كل أعلام الدول المشاركة الأجنبية والعربية والأفريقية والوزارات والمصانع والشركات الداعمة، وممثلي كل أطياف المجتمع «يدا في يد» تحت شعار «عشانك يا بلدي ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولي»، لدعم السلام.



ووجهت الشكر لسيدة مصر الأولى انتصار السيسي، على الاهتمام بمكانة المرأة المصرية وتقدير دورها وتمكینها كشریك أساسي في بناء الوطن وتأكيدها على الاهتمام بالشباب والفتيات.



ووجهت يسي، الدعوة لتضافر كل الجهود لمواجهة تداعيات الظروف العالمية مشيرة إلى ان القارة الأفريقية مع التحديات العالمية اصبحت الشريك الرئيسي للنجاح وملاذا للاستثمار.



وفى كلمة الشيخ عزام الصباح، قال إن المؤتمر العربي يهدف لتحقيق نهضة استثمارية وتجارية بين الدول والعمل على الاهتمام بالشباب لما لهم من دور كبير في جميع الدول.



وأشار إلى أن الكويت تعطي اهتماما كبيرا للمبادرات الشبابية وتمثيل المرأة باعتبارها شريكا أساسيا للتنمية.



وتقدم الشيخ عزام الصباح بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤكد دائما على أهمية التعاون الدولي لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.



وأعرب عن الدور المصري في دعم ونقل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.