اعتماد حدود مشروع منتزه الخيران السياحي القائم.. والموافقة على تنظيم إجزاء من العقارات غير المنظمة بالقطعة 9 في «الفنيطيس»



بداح العنزي



وافق المجلس البلدي خلال جلسته العادية أمس، والتي ترأسها نائب الرئيس خالد المطيري، على مشروع لائحة الإعلانات بعد إجراء بعض التعديلات عليها.



وشهدت بداية الجلسة طلبا من 5 أعضاء وهم: فهد العبدالجادر وم.إسماعيل بهبهاني ود.حسن كمال وم.منيرة الأمير وم.فرح الرومي لمناقشة موضوع ترخيص مجمع تجاري لاتحاد ألعاب القوى في منطقة كيفان، وتأكيدهم على ان وجود المجمع سيزيد من الازدحام المروري وإزعاج الأهالي، مطالبين بإيقافه، ووافق المجلس على إحالة الطلب إلى لجنة العاصمة للبحث.



ووافق المجلس على طلب شركة المشروعات السياحية اعتماد حدود منتزه الخيران السياحي القائم، كما وافق على تنظيم أجزاء من العقارات بالقطعة 9 بمنطقة الفنيطيس.



وأقر المجلس المخطط الهيكلي لمشروع الحرم الطبي في مدينة صباح السالم الجامعية بمنطقة الشدادية، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:



افتتح نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري الجلسة الساعة 10 صباحا، حيث صادق المجلس على محضر الاجتماع العادي السابق.



وانتقل المجلس إلى مناقشة الردود على أسئلة الأعضاء المتضمنة الرد على سؤال م.علياء الفارسي بشأن مشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبخات.



وقالت م.علياء الفارسي ان مشروع تطوير الخليج حيوي ومهم وبه تحديات بيئية كبيرة والمشروع مكون من 6 مناطق مختلفة الاستعمالات، لذلك سؤالي للجهاز التنفيذي ما هي معوقات المشروع؟ وهل هناك تصور لطرح المشروع على 6 مستثمرين وكيفية طرحه؟



من جانبه، أوضح مراقب المخطط الهيكلي م.يوسف العازمي انه يتم حاليا تجهيز الدراسات المتعلقة بالمشروع، وستتم مناقشته باللجنة الفنية.



وبين د.حسن كمال ان المشروع ستتم مناقشته في اللجنة الفنية غدا الأربعاء لبحث كافة التفاصيل المتعلقة به.



توصيات اللجان



وبحث المجلس توصيات اللجان والمتضمنة المعاملات التالية:



٭ مناقشة توصيات لجنة الجهراء، حيث وافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسارات خطوط هوائية من كل من محطة كاظمة ومحطة swd A إلى محطة جسر جابر بمنطقة الصبية.



وقال د.حسن كمال ان اللجنة المشتركة ستنتهي من مناقشة مشروع لائحة الاتصالات، حيث طلبت هيئة الاتصالات إجراء بعض التعديلات على اللائحة وطلبوا مهلة أسبوع للرد على ملاحظات أعضاء اللجنة.



من جانبه، لفت فهد العبدالجادر إلى أن قرار الاستثمار في الأندية أعطى الحق للأندية للاستثمار في السكن الخاص، مشيرا إلى ان هيئة الشباب غير مختصة بوجود مولات في المناطق السكنية من خلال الاستثمار في الأندية الرياضية، ويجب على البلدية تعديل قرار الاستثمار في الأندية، مؤكدا انه وبخصوص طلب قرار منح التراخيص لاتحاد القوى لعمل مول تجاري في كيفان غير صحيح، وسيتم وضعه على الرصيف، كما انه لا يبعد عن البيوت سوى 15 مترا، وسيسبب إزعاجا، لذلك لابد من إيقاف عمل المجمع في كيفان.



٭ وافق المجلس على إحالة الموضوع إلى لجنة العاصمة لمناقشته وإعادة المراجعة والتقييم.



٭ وافق المجلس على مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الإعلانات بعد تقديم الأعضاء عددا من التعديلات عليها.



٭ أقر المجلس طلب مؤسسة الموانئ الكويتية استقطاع جزء من موقع المنطقة التخزينية العاشرة بالدوحة لصالح وزارة الدفاع.



٭ ووافق المجلس على طلب الرئاسة العامة للحرس الوطني تخصيص موقع مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار لخدمة معسكر الصمود بمنطقة معسكرات المباركية.



٭ وافق المجلس على طلب شركة المشروعات السياحية اعتماد حدود مشروع منتزه الخيران السياحي القائم المخصص بقرار لجنة شؤون البلدية المؤرخ في 1987/9/1 ليكون بمساحة 789380م2 شريطة الالتزام بشرط وزارة المالية، وهو التقيد بمواد العقد المبرم وتطبيق ما ورد به من أحكام، وتخويل الإدارة بزحزحة أو تعديل أبعاد الموقع بما لا يزيد على المساحة المقررة للموقع في حال تعارضه مع أي خدمات بالمنطقة أو لأي دواع تنظيمية عند التثبيت، وإلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.



٭ اعتمد المجلس طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع لنشاط كهرباء السيارات وتصليح الإطارات وتبديل الزيوت بالقطعة 2 بمنطقة العقيلة، كما وافق على طلب وزارة الشؤون تخصيص موقع لنشاط تبديل أسطوانات غاز في جمعية العقيلة.



٭ وافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسار خطوط هوائية في منطقة بنيدر.



٭ أقر المجلس طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسار خطوط هوائية من محطة التحويل الرئيسية الوفرة Z التابعة لربط الخليج وصولا إلى كل من محطات مدينة صباح الأحمــد السكنيــة 3Z وZ4.



٭ كما وافق على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مسار لتحويل السيول بمنطقة جنوب الصباحية وغرب طريق الملك فهد بن عبدالعزيز.



٭ أقر المجلس مشروع القطع التنظيمية لأجزاء العقارات غير المنظمة بالقطعة 9 بمنطقة الفنيطيس ضمن محافظة مبارك الكبير، وفق أحكام مرسوم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية والقرار الوزاري 2023/325 بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية بعد تغيير موقع محول الكهرباء ليصبح بجانب حدود القسيمة 1 وبنفس الأبعاد 12.5م × 16.5م والموقع عليه من قبل أصحاب القسيمة بالموافقة لتصبح القسائم وفقا لما هو موضح على مخطط مشروع التنظيم.



٭ اعتمد المجلـس طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقــف سيارات بمنطقة مبارك الكبير ضمن القطعــة 7.



٭ ووافق «البلدي» على طلب جامعة الكويت اعتماد المخطط الهيكلي المعدل لمشروع الحرم الطبي في مدينة صباح السالم الجامعية بمنطقة الشدادية شريطة:



٭ الالتزام بشروط الوزارات والجهات المعنية وأخذ الاعتمادات المطلوبة قبل إجراء أي تعديلات مستقبلية على المخطط الهيكلي.



٭ الالتزام بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة واعتماد المخططات والتصاميم النهائية لجسر المشاة والمداخل والمخارج المستحدثة من الجهات المعنية كالإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للطرق والنقل البري.



٭ تقديم دراسة مرورية شاملة معتمدة من الإدارة العامة للمرور.



٭ الالتزام بشروط وزارات الخدمات والتنسيق معها قبل التنفيذ.



اقتراحات الأعضاء



أحال المجلس اقتراحات الأعضاء الى الجهاز التنفيذي للدراسه وشملت:



٭ اقتراح العضو م.علياء الفارسي بشأن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تطبيق اشتراطات ذوي الإعاقة وكود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام.



٭ اقتراح الأعضاء بشأن تخصيص أرض لإقامة مشروع إسكاني جنوب الطريق الدائري 6.5 وجنوب منطقة غرب عبدالله المبارك.



منيرة الأمير: خطة لتحويل إعلانات الشوارع للعمل بالطاقة الشمسية لترشيد الاستهلاك



قالت عضو المجلس م. منيرة الأمير بعد مناقشة اللائحة الجديدة للإعلانات والتي شملت جميع التعديلات والتفصيلات التي تم وضعها لتنظيم كافة أنواع الإعلانات وضوابطها إن اللائحة الجديدة تشهد الكثير من التطور لتحسين آليات العمل لتنظيم الإعلانات على مختلف أنواعها.



واضافت م.منيرة الأمير: نستطيع أن نميز بين ما كان سابقا من تفصيلات بما يسمح للتفسير الشخصي وتخطي القواعد المعمول بها في السابق وبين اللائحة الجديدة التي تشهد ضوابط واضحة ومحددة لكل أنواع الإعلانات إلا أننا نرى هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح ويمكن أن يطرأ في المستقبل مزيد من التحسين والضبط فالمحاولة المستمرة لتحسين ما نشاهده الآن ونتعامل معه ونفتح به الباب أمام التطوير الدائم في المستقبل.



وتابعت: خلال مناقشات اعتماد اللائحة الجديدة شرحت نقطتين رئيسيتين لإضافتهما كتعديلات، أولاهما أن تشمل بندا ملزما لإدارة البلدية بوضع خطة مدتها 3 سنوات لتطوير إعلانات الشوارع وغيرها للتحول إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية بدلا من الكهرباء حيث إننا في الكويت لدينا توجه عام يخص ترشيد استهلاك الطاقة والعمل على تحسين طرق استخدامها وهذا الأمر لا يخص الكويت فحسب بل توجه عالمي، والجميع يفكر فيه ويرغب بتنفيذه ولكننا نتحرك بأريحية في هذه الاتجاه نظرا لعدم وجود خطوات واضحة أو جدول زمني ملزم، لذلك حرصت على تضمين هذه النقطة في اللائحة لبدء العمل بموجبها.



وزادت: لاحظت في اللائحة الجديدة تغير نصوص بعض القرارات التي صدرت من المجلس البلدي وتم اعتمادها بصياغة أكثر مرونة ومغايرة عن النص الأصلي لها وأخص بالذكر في هذا الأمر القرار الذي صدر بناء على مقترحي الخاص بتخصيص أماكن للإعلانات تحت تصرف البلدية لاستغلالها في الرسائل العامة والإعلان عن رؤية البلاد وأهدافها ورسائلها للجمهور وكذلك تجنيب الأماكن الحيوية من الاستغلال الاعلاني نظرا لحساسيتها مثل القصور الأميرية ومحيط المباني الحكومية المهمة حيث كانت الصياغة لهذا البند في اللائحة تضعف من تنفيذه وتجعله اختياريا، مخالفا بذلك نص القرار الذي صدر وأنا هنا لم أفعل ذلك من أجل هذا الامر فحسب بل لإيضاح نقطة مهمة وهي أننا يجب أن نفكر في قرارات «البلدي» بالأهمية التي تستحقها نظرا لأنها مرت بالعديد من المناقشات والاعتمادات، ما جعلها أهلا لتحقيق نجاح حقيقي حال تنفيذها بالشكل الأمثل.



من أجواء الجلسة



المعتذرون



٭ رئيس المجلس عبدالله المحري



٭ نصار العازمي



شكر وتقدير



تقدم رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي فهد العبدالجادر بالشكر والتقدير للأعضاء والجهاز التنفيذي على جهودهم لإقرار لائحة الإعلانات، مؤكدا أن الأمر الآن وبعد إقرار اللائحة يتطلب تفعيل الدور الرقابي لأجهزة البلدية لمنع أي إعلانات مخالفة.



أكثر من ساعتين



استغرق الأعضاء أكثر من ساعتين لمناقشة لائحة الإعلانات، حيث تم التصويت على كل مادة على حدة بعد إجراء التعديلات على البعض منها.