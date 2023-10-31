حنان عبدالمعبود



نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أمس برنامجا تدريبيا بعنوان «دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد في تعزيز النزاهة» والذي يستمر ليومين بمشاركة 45 جهة حكومية و88 مشاركا من الفئة الإشرافية، ويأتي في إطار سعي الهيئة إلى مكافحة الفساد والتعاون المستمر مع الجهات الحكومية.



وقال الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية في «نزاهة» صالح التنيب إن البرنامج يهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية لدى العاملين في الجهات الحكومية وبيان الجهود المبذولة لمكافحة الفساد والوقاية منه والتعرف على اختصاصات عمل الهيئة.



وأوضح التنيب أنه من خلال البرنامج يتم تسليط الضوء على قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية واختصاصاتها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومجالاتها وآلية الاستعراض ودور الهيئة في تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الدولي.



بدورها، أكدت مراقب التعاون والاتفاقيات الدولية في إدارة التعاون الدولي أنوار القديري أن الهيئة تعكف على تقديم برامج بناء القدرات، لافتة الى أنها قدمت محاضرة عن إدارة التعاون الدولي تتضمن اختصاصات وأهداف الهيئة، والاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وهي المظلة الأم التي تندرج تحتها وتقاس عليها الكثير من التزامات الكويت إقليميا ودوليا، مشيرة إلى أنه سيتم التطرق إلى فصول الاتفاقية الأساسية، ومنها التدابير الوقائية والتجريم ودور الهيئة على الصعيد الدولي.



من جهتها، ذكرت مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب في «نزاهة» نادين البدر ان البرنامج يوضح دور الهيئة في تعزيز مبادئ النزاهة بالجهات الحكومية، لافتة إلى تضمن البرنامج عدة محاور، منها التعريف بشبهات جرائم الفساد الواردة في قانون إنشاء الهيئة، وآلية استقبال البلاغات وحماية المبلغين ورصد ومتابعة استرداد الأموال بالخارج، إضافة لشرح نظام تقديم إقرارات الذمة المالية. وتابعت البدر: كذلك تم التعرف على دور الوقاية بتعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية وتقديم نبذة عن استراتيجية الكويت لمكافحة الفساد والتعرف على قانون حق الاطلاع على المعلومات وتعارض المصالح الذي يعتبر نتاجا لهذه الاستراتيجية.