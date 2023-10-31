«التكويت» يكاد يغيب عن القطاع الهندسي.. وبدل «الوقفية» سيساهم في الإقبال على العمل بالوزارة



أعلنت جمعية المهندسين الكويتية استعداداتها للتعاون التام مع وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري لمواجهة عزوف المهندسين الكويتيين عن العمل في وزارة الأوقاف، مشيرة إلى غيابهم الملحوظ في مشاريع الوزارة وأعمالها الفنية -الهندسية بسبب عدم وجود حوافز أو تطبيق بدلات المهندسين وكادرهم بشكل كامل.



جاء ذلك في لقاء الوزير المطيري مع نائب رئيس الجمعية م.محمد السبيعي وعضو مجلس الإدارة م.جلال الفضلي ومستشار المجلس م.غازي المشيعلي ورئيس مركز التدريب بالجمعية م.أنس الحديب، حيث استقبلهم بمكتبه في الوزارة.



وقال م.محمد السبيعي: سعدنا بلقاء الوزير وتجاوبه مع مطالب الجمعية للإسراع بإقرار بدلات المهندسين وتطبيق كادرهم وإدراج بدل الموقع ضمن شهادة الراتب، مضيفا أنه تم التوافق لتشكيل فريق مع وكيل وزارة الأوقاف لوضع هذه المطالب حيز التنفيذ.



وأضاف: تم طلب إضافة بدل «الوقفية» ليشمل المهندسين في الوزارة أسوة بالعاملين فيها مما يشكل حافزا إضافيا للعمل في «الأوقاف»، لافتا إلى أن العنصر الكويتي يكاد يغيب عن القطاع الهندسي وبعض مشاريع الصيانة دون أي مهندسين كويتيين وبعضها بمهندس كويتي واحد لكل المحافظة، وهو أمر لا يعكس التوجهات الرسمية بتكويت مختلف القطاعات وحتى قطاع العقود الحكومية للمساهمة بتعديل التركيبة السكانية.



وأشار إلى ترحيب الوزير بمقترح الجمعية لتدريب وتأهيل المهندسين الكويتيين مقابل الفرص الوظيفية لهم دون أي كلفة على الوزارة على أن يتم تعيينهم فور تجاوز البرنامج المصمم خصوصا لمن يرغبون بالعمل.



وأعرب عن الأمل في تجاوز هذه العقبات وتوفير الحوافز المطلوبة لتشجيع المهندس الكويتي على العمل في وزارة الأوقاف وسعد العجز فيها، واننا مستعدون للتعاون التام مع وكيل الوزارة والإسراع في إقرار البدلات ومساواتهم مع زملائهم في الجهات الحكومية الأخرى، ونثمن هذا التجاوب السريع.