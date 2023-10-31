تكليف الجارالله بتحديد الشرائح الأكثر حاجة للدعم وتحقيق العدالة والمساواة وتطوير وإصلاح ما من شأنه زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد النفقات والمصروفات وتحقيق الاستدامة المالية

مجلس الوزراء أعرب عن أمله أن يشهد دور الانعقاد المقبل المزيد من التعاون المشترك والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق العديد من الإنجازات لما فيه مصلحة الوطن والمواطن



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:



أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بتفضل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة وذلك صباح اليوم الثلاثاء بمبنى مجلس الأمة.



ثم أحيط مجلس الوزراء علما بالتوجيهات السامية من صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد لمجلس الوزراء والقاضي بمراجعة مستويات المعيشة لشرائح من المواطنين من المتقاعدين والعاملين في القطاعين العام والخاص بما يسهم بتحسين أوضاعها وأحوالها الحياتية دون الإخلال بمواجهة التحديات المستدامة للمالية العامة للدولة والحاجة الماسة لإيجاد مصادر جديدة ومتنوعة للإيرادات.



وتنفيذا للتوجيهات السامية كلف مجلس الوزراء وزير المالية فهد الجارالله لإعداد التصورات الشاملة والنهائية التي من شأنها المساهمة في تحسين مستوى المعيشة لفئات وشرائح من المواطنين في فترة لا تتجاوز نهاية العام الجاري بالتعاون والتنسيق مع مجلس الأمة في ضوء وجود العديد من المقترحات النيابية في هذا الصدد على أن تدخل حيز التنفيذ في مطلع العام القادم.



كما كلف مجلس الوزراء وزير المالية بتحديد الشرائح الأكثر حاجة للدعم وتحقيق العدالة والمساواة مع العمل بشكل متواز على تطوير وإصلاح ما من شأنه زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد النفقات والمصروفات وتحقيق الاستدامة المالية دون أدنى تأثير لتلك الإصلاحات على المواطنين وأوضاعهم.



وأعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية على التوجيهات السامية لكل ما فيه خير للوطن والمواطن، مؤكدا في الوقت ذاته على العمل مع مجلس الأمة الموقر على تنفيذ التوجيهات السامية بأسرع وقت ممكن.



ثم استعرض مجلس الوزراء الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى المملكة المتحدة الصديقة الأسبوع الماضي، وذلك تلبية للدعوة الموجهة لسموه من قبل صاحب الجلالة الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.



كما استعرض نتائج زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لصاحب الجلالة الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة في قصر باكنغهام، حيث نقل سموه تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، إلى صاحب الجلالة الملك تشالز الثالث ودعوة سموه لجلالته لزيارة بلده الثاني الكويت، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية التاريخية بين الكويت والمملكة المتحدة والتي تعكس عمق التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في كل الأصعدة والمجالات.



وأحاط رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح علما بصدور مرسوم بقبول استقالة د.أماني سليمان بوقماز وزيرة الأشغال العامة، وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم إخوانه الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي بذلتها الوزيرة طيلة فترة توليها مهام منصبها الوزاري، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح لخدمة الوطن.



كما أحاط مجلس الوزراء علما بصدور مرسوم بتعيين د.جاسم الأستاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالإضافة إلى عمله وزيرا للأشغال العامة بالوكالة.



ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع في هذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس الأمة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر التي ستعقد اليوم الثلاثاء.



وأعرب مجلس الوزراء عن أمله أن يشهد دور الانعقاد المقبل المزيد من التعاون المشترك والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق العديد من الإنجازات لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.