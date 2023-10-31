عبدالوهاب الرشود: محطة مهمة بمسيرة «بيتك» في قيادة التحول الرقمي للخدمات المصرفية

خالد الشملان: البنك الرقمي الجديد نقلة نوعية في مبادرات ومشاريع التحول الرقمي بـ «بيتك»

البنك يفوق التوقعات لما يمتلكه من تصميم شبابي عصري وخدمات مصرفية مبتكرة للجميع

إنشاء بنك «تم» الرقمي بسواعد طاقات «بيتك» البشرية المبدعة ويمثل قيمة مضافة للعملاء

تجربة مصرفية رقمية فريدة من نوعها وسهلة تتماشى مع أسلوب حياة الشباب العصرية

يدمج الخدمات المصرفية السهلة والمبتكرة مع تجربة التواصل الاجتماعي للتواصل والتفاعل مع العروض



أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك) بنك «تم» الرقمي، وهو أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت.



وجرى تدشين بنك «تم» الرقمي خلال فعالية خاصة أقيمت بحضور رئيس مجلس الإدارة حمد عبدالمحسن المرزوق، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية متمثلة بالرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود، والرئيس التنفيذي لـ «بيتك» الكويت خالد يوسف الشملان، وفريق الإدارة التنفيذية في البنك.



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود: «نلتقي بكم اليوم جميعا لنشهد لحظة تاريخية جديدة يسطرها «بيتك» بإطلاق أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت، وهو بنك «تم».. واخترنا الاسم بعناية كبيرة لأننا ندرك تماما أن هذا البنك الرقمي الذي يشكل محطة مهمة في مسيرة «بيتك» في قيادة التحول الرقمي للخدمات المصرفية، سيلبي تطلعات العملاء ويفوق توقعاتهم لما يمتلكه من تصميم شبابي عصري، وخدمات وحلول مصرفية مبتكرة، وقدرات تكنولوجية عالية، وبذات الوقت سرعة وسهولة استخدام مطلقة.. وهذا ما يؤكد عليه «بيتك» دائما.. مراعاة عناصر السهولة والسرعة والجودة والأمان والابتكار عند طرح أي خدمة رقمية أو منتج.. تماشيا مع شعار «تجربة مصرفية سهلة».



وأضاف الرشود خلال كلمته في فعالية إطلاق البنك الرقمي «تم»: «ان استراتيجية (بيتك) الاستباقية في التحول الرقمي، وبنيته التحتية المتطورة، وإدراكنا أن الرقمنة باتت ثقافة وأسلوب حياة لدى الشباب الكويتي والمجتمعات بشكل عام، وأن التطور الرقمي يمثل المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي، والمحفز الأكبر لتحول عالم البنوك، والسبيل الأمثل لإعادة صياغة شكل الصناعة المصرفية.. كل هذه العوامل دفعتنا لإنشاء بنك «تم» الرقمي بسواعد طاقاتنا البشرية المبدعة، لمواصلة رحلتنا الرقمية واثبات استدامة التفوق والريادة، فلطالما ارتبط اسم «بيتك» بالريادة على مختلف الأصعدة بما في ذلك الأداء المالي القوي، والبنية التحتية التكنولوجية العالية المستوى، والحلول المصرفية المبتكرة، والانتشار الجغرافي الواسع، والشمول المالي، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية، والموثوقية العالمية، والمكانة الرائدة، وما يتمتع به من كوادر وكفاءات ومواهب استثنائية.. وما بنك «تم» الرقمي إلا إنجاز جديد يؤكد ريادة «بيتك» الرقمية وسعيه المتواصل لتعزيز تجربة العملاء لاسيما شريحة الشباب، وتلبية تطلعاتهم وطموحاتهم من خلال مواكبة التكنولوجيا المالية التي تعتبر من صلب أعمال «بيتك».. وتبني آخر التطورات في هذا الإطار بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتعلم الآلة، وتعزيز التعاون مع شركات الـ FinTech والـ TechFin بهدف تنفيذ المزيد من المبادرات التكنولوجية التي تحافظ على ريادة (بيتك) محليا وعالميا».



وأوضح الرشود: لكي تكون مع «تم» كل ما تحتاج اليه هو أن يكون عمرك 15 سنة وما فوق، وبطاقتك المدنية، وتلفونك لتحميل التطبيق.. لن تحتاج لأكثر من ذلك.. لن تحتاج لأي ورقة ولن تحتاج لأن تزور الفرع.. بكل سهولة تفتح حساب «تم» وتستمتع بعالم من الخدمات المصرفية والعروض ونقاط المكافآت والعديد من الخصائص والمميزات الفريدة.



وفي الختام، أتوجه بالشكر الى مجلس الإدارة على دعمهم المستمر، والشكر موصول كذلك الى الإدارة التنفيذية وفريق العمل على التنفيذ المتقن وإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي بنك «تم» الرقمي، لنمنح عملاءنا الشباب مستقبلا أكثر إشراقا.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ «بيتك» الكويت خالد يوسف الشملان: يسعدنا حضوركم واللقاء بكم اليوم في هذا الحدث الكبير للإعلان رسميا عن إطلاق أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة في الكويت، بنك «تم».. والذي سيشكل قيمة مضافة حقيقية للعملاء بشكل عام وفئة الشباب بشكل خاص.. فبنك «تم» ليس مجرد بنك لإنجاز المعاملات المصرفية فحسب، بل هو نقلة نوعية في مبادرات ومشاريع التحول الرقمي، ومستوى جديد في تقديم الخدمات المصرفية عالية الجودة بطريقة مبتكرة لمنح العملاء تجربة مصرفية رقمية فريدة وسهلة تتماشى مع أسلوب حياة الشباب العصرية بالاستناد الى التكنولوجيا الحديثة وتطورات الرقمنة.



وأضاف الشملان، خلال استعراض مميزات «تم»: صممنا وأنشأنا بنك «تم» الرقمي ليتماشى مع أسلوب حياة فئة الشباب العصرية، والذي سيلبي كل رغباتهم وطموحاتهم من خلال مفاجآت وحلول مبتكرة تفوق كل توقعاتهم. ان بنك «تم» الرقمي يدمج الخدمات المصرفية السهلة والمبتكرة مع تجربة التواصل الاجتماعي التي تتيح للمستخدمين التواصل والتفاعل مع العروض والمكافآت.



ولأن الشباب تحديدا يتسابقون على مواكبة كل ما هو جديد في العالم الحقيقي، والرقمي، وفرنا أسهل طريقة لفتح حساب جديد في «تم» من خلال الموبايل فقط.. ما على العميل إلا تحميل التطبيق وفتح حساب بدون أوراق ولا زيارة فرع.



وأوضح الشملان: من خلال البنك الرقمي «تم» سيحصل الشباب على مميزات عديدة، منها «فتح حساب/ تحويل المكافأة الطلابية/ تتبع المصروفات/ تحويل الأموال» وبرنامج مكافآت ونقاط وعروض وخصومات استثنائية تلبي كل احتياجاتهم، بالإضافة إلى مركز اتصال لخدمة العملاء على مدار الساعة.



وتابع الشملان: نوفر في «بيتك» دعما غير محدود لفئة الشباب، على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية، والعروض والخصومات الحصرية، والفعاليات والأنشطة المجتمعية والشبابية، والجانب الأكاديمي والتدريب وغير ذلك الكثير.. وذلك لأن الاهتمام بفئة الشباب من أهم محاور استراتيجية «بيتك».



وأشار إلى ان «بيتك» بفضل الله يقود التطور الرقمي للصناعة المصرفية ونجح بالانفراد بإطلاق خدمات وحلول مصرفية رقمية عديدة هي الأولى من نوعها في الكويت بهدف تعزيز تجربة العملاء ومنحهم خدمات مصرفية سهلة وسريعة وآمنة.. وما بنك «تم» الرقمي إلا تأكيد جديد على ريادة «بيتك» وتفوقه في التحول الرقمي وطرح الحلول والمنتجات المالية المبتكرة.



وقال الشملان: مع «تم» كل ما تحتاج اليه هو أن يكون عمرك 15 سنة وما فوق، وبطاقتك المدنية، وتلفونك لتحميل التطبيق.. لن تحتاج أكثر من ذلك.. لن تحتاج أي ورقة ولن تحتاج أن تزور الفرع.. بكل سهولة تفتح حساب «تم» وتستمتع بعالم من الخدمات المصرفية والعروض ونقاط المكافآت. وتقدم الشملان بالشكر والتقدير لكل من عمل على إنجاز البنك الرقمي «تم» للوصول الى هذه اللحظة التاريخية، مؤكدا ان النجاح الأكبر سيكون بنجاح تجربة العملاء الذين سيكونون على موعد مع تجربة غير مسبوقة من خلال البنك الرقمي «تم».