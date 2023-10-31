لؤي مقامس: نعد من أوائل البنوك التي ساهمت في تشجيع الادخار بمنتجاتنا المتنوعة



يواصل البنك الأهلي الكويتي دعم حملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية التي تستمر فعالياتها للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، مسلطا الضوء على العديد من المواضيع التي تنعكس إيجابا على المجتمع المحلي.



ويعد الادخار من أبرز المواضيع التي يسلط البنك الأهلي الكويتي الضوء عليها باستمرار، عبر نشر المحتوى المميز المتعلق به عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني وداخل فروعه، ضمن إطار مسؤوليته الاجتماعية وحرصه على التوعية بأهميته ودوره في حماية العملاء والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي لهم على المدى البعيد.



وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي ـ الكويت لؤي مقامس التزام البنك المستمر بتشجيع عملائه على الادخار، وتثقيفهم حول كيفية التعامل بفاعلية مع المنتجات والخدمات المصرفية المختلفة.



وأضاف: يهدف البنك إلى تقديم حلول تمويلية تتوافق مع تطلعات العملاء، بما يتماشى مع جهوده المستمرة لتعزيز الثقافة المالية داخل المجتمع والارتقاء بمستوى ثقافة الأفراد حول مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية المتاحة لتلبية احتياجاتهم.



وأكد مقامس التزام البنك المستمر بتشجيع العملاء على الادخار وتثقيفهم حول كيفية التعامل بفاعلية مع المنتجات المصرفية المختلفة، والمساهمة في تشجيع ثقافة الادخار من خلال منتجاته القيمة التي تتوافق مع احتياجات العملاء وخططهم المستقبلية، بما يلعب دورا مهما في تأمين جاهزية الأسر والأفراد للاحتياجات والظروف الطارئة، مثل الزواج أو شراء منزل أو التعليم أو أي أهداف أخرى.



يأتي ذلك في وقت أعاد البنك إطلاق حساب الفوز بحلة جديدة لتشجيع عملائه على الادخار بحيث يمنحهم فرصا أكثر إثارة للفوز بجوائز نقدية قيمة أسبوعيا، شهريا وسنويا، وهو ما يواكب أهداف الحملة التي تشجع على منح العملاء حلولا إضافية للادخار من أجل المستقبل.



وتابع: نهدف إلى تزويد العملاء بمعلومات قيمة بشكل مستمر فيما يتعلق بأفضل طرق التوفير، ونسعى جاهدين لتقديم الإرشادات اللازمة لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مالية مفيدة لهم.



واختتم مقامس تصريحه داعيا العملاء إلى متابعة فعاليات حملة «لنكن على دراية» وصفحات البنك الأهلي الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التعرف على مواضيعها المختلفة التي توفرها، مما سيسهم بشكل كبير في تحقيق هدف الشمول المالي بين جميع أفراد المجتمع.