بهبهاني: العلاقات بين الكويت ومصر إستراتيجية وتميزت بتطابق وجهات النظر

مصر تشهد طفرة تنموية ونهضة حضارية غير مسبوقة في معدلات زمنية قياسية



أعلنت اللجنة المنظمة للأسبوع الكويتي الرابع عشر في مصر، عن انطلاقه برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، خلال الفترة من 7 - 9 نوفمبر بفندق سميراميس انتركونتيننتال - القاهرة.



وأوضحت في بيان صحافـــي أن الاسبـــــوع الكويتي في مصر سيشهد مشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، في أكبر تجمع كويتي - مصري يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، وفي إكمال ملامح الصورة المشرقة في شتى المجالات.



وفي هذا الصدد، أكد رئيس اللجنة المنظمة أحمد إسماعيل بهبهاني أن العلاقات بين الكويت ومصر استراتيجية وتميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والاسلامية، قائلا إنها أصبحت نموذجا يحتذى في العلاقات العربية، مشددا على أن العلاقات بين البلدين انطلقت خلال السنوات القليلة الماضية الى آفاق أرحب وأوسع، كما شهدت الاستثمارات الكويتية طفرة ملموسة، علاوة على الزخم الكبير الذي اتسم به التعاون الثقافي والإعلامي.



وقال بهبهاني إن انعقاد الاسبوع الكويتي بمصر في دورته الـ14 والذي يشكل - في حد ذاته - تظاهرة اقتصادية وإعلامية كبيرة يؤكد أهمية هذا الحدث في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع جوانبها ومجالاتها والتي تربط بين البلدين الشقيقين في القطاعات المشتركة الحكومية والخاصة، ويعكس حرص دولة الكويت على تعزيز علاقاتـهـــا الاقتصاديـــة والاستثمارية مع مصر.



وأوضح بهبهاني أن الاسبوع الكويتي الـ 14 في مصر يعد فرصة حقيقية لإلقاء الضوء على التطور الكبير الذي وصلت اليه الشركات والمؤسسات والهيئات الكويتية، وعلى نمو الحركة الاقتصادية، ما يسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على الانجازات الكويتية في مختلف المجالات، كما يستهدف من جملة أهدافه زيادة ودعم الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال الكويتية في كل المجالات المتاحة من خلال إتاحة الفرص المناسبة أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين لمناقشة الافكار الاستثمارية والمشاريع المشتركة، مضيفا أنه يشكل فرصة للوصول الى شريحة كبيرة من الشعب المصري لكي يتعرف على التطورات الاقتصادية والتجارية والإعلامية في الكويت.



وقال بهبهاني إن المشاركة الكبيرة الكويتية والمصرية تعكس الروح الطيبة بين الشعبين المصري والكويتي الشقيقين، وتعمل على تطوير العلاقات الثنائية الاخوية، إضافة الى تعريف الجمهور المصري بالخدمات والمشروعات التي تقدمها الجهات الكويتية والمصرية في مختلف المجالات.



وعن اختيار مصر مركزا ومحطة دائمة وثابتة لانطلاق فعاليات الاسبوع الكويتي في مصر على مدار 13 دورة سابقة، قال بهبهاني: لم يأت من فراغ، ولكنه استند الى مقومات كثيرة ومتعددة، منها موقع مصر الممتاز ودورها الريادي والقيادي والمحوري في المنطقة، كما أن مصر تمتلك مقومات الاستثمار المتعددة في مجالات كثيرة في السياحة والإعلام والعقار والطرق والموانئ والتعليم والصحة والاتصالات وغيرها.



وأكد بهبهاني أن ما تشهده مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من طفرة تنموية ونهضة حضارية غير مسبوقة في معدلات زمنية قياسية، تبعث على الفخر والاعتزاز، وتفتح آفاقا جديدة في التعاون الاقتصادي المشترك بين الكويت ومصر.



واختتم بهبهاني: لم يكن لهذا النجاح الكبير للأسبوع الكويتي في مصر طوال الدورات الـ 13 السابقة أن يتحقق ويتواصل، لولا الدعم والرعاية اللذان نجدهما من المؤسسات المسؤولة في كل من الكويت ومصر، ولولا ذلك الاحتفاء الكبير الذي نلمسه في الشقيقة مصر، التي اعتادت أن تظل بمحبتها ودفئها كل أشقائها العرب، وتوفر لها كل أسباب وعوامل النجاح.

مضيفا: تحية من القلب، لكل من يقدم الدعم والتشجيع لـ «الأسبوع الكويتي في مصر» أكبر تجمع كويتي - مصري ليستمر بهذا الزخم ويواصل تطوره ونماءه من عام إلى عام.