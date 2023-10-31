أطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، نداء شخصيا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، معتبرا أن الحرب «لا تجلب سوى الخراب والرعب والدمار».



وكتب تيدروس على موقع «اكس»: «نداء متواضع لوقف إطلاق النار والسلام... عندما كنت طفلا محاصرا في ظل الحرب، كنت أعرف عن كثب رائحتها وأصواتها ومشاهدها».



والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية متحدر من منطقة تيغراي في إثيوبيا التي شهدت نزاعات دامية خلال عقود وصولا إلى الأشهر الأخيرة. وهو المسؤول الوحيد الذي خبر الحرب شخصيا خلال طفولته من بين جميع كبار مسؤولي الأمم المتحدة الذين دعوا حتى الآن إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.



وكتب: «أتعاطف بشدة مع العالقين حاليا في وسط النزاع، وأشعر بألمهم كما لو كان ألمي». وفقد تيدروس شقيقا توفي بسبب عدم تمكنه من الحصول على رعاية صحية.



وقال تيدروس إن «الحرب لا تجلب إلا الخراب والرعب والدمار. ولا شيء آخر».



وأضاف: «في هذه اللحظة الحرجة، دعونا نتغلب على الانقسامات ونسلك طريق السلام. إن إظهار الشجاعة بشكل حقيقي يكمن في اختيار السلام. أدعو قادة العالم إلى الاتحاد وقيادة العالم نحو السلام. اختاروا السلام».



إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس، أن أثينا «تبحث مع حلفائها» الأميركيين وفي الأمم المتحدة إمكانية إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عن طريق البحر.



وقال المتحدث، ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي، إن «اليونان تدرس مع جميع حلفائها، وبينهم الولايات المتحدة والأمم المتحدة، إيصال مساعدات إنسانية عن طريق البحر إلى المدنيين» في غزة.



وأضاف «انه إجراء صعب ومعقد جدا، وليس لدينا أي تفاصيل أخرى في الوقت الحالي».



وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الجمعة، خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والواقعة جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط تؤيد «فتح ممرات إنسانية» و«هدنة إنسانية إذا لزم الأمر».