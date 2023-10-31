أعربت النجمة العالمية أديل، عن رضاها مع وزنها حاليا، خصوصا أنها حاولت سابقا أن تخسر من وزنها كثيرا.



وقالت أديل: «هدفي في الحياة ألا أنحف».



وحاولت المغنية البريطانية مرارا تخفيض وزنها لتنحف، وذلك على الرغم من أنها تتميز منذ انطلاقتها في عالم الغناء بجسدها الممتلئ.



وذكرت صحيفة «صن» البريطانية في وقت سابق، أن أديل اتبعت نظام تمارين رياضية جديد، وقررت ممارسة رياضة الجري. وعلى الرغم من أن أديل كانت تريد سابقا أن تفقد بعض الكيلوغرامات فإنها لم ترغب في فقدان الكثير من الوزن كي لا تقدم نموذجا سيئا لمعجباتها من الفتيات الشابات.



وفي وقت واجهت أديل انتقادات من البعض بأنها تتبع أسلوب حياة غير صحي، قال آخرون إن نجاحها الباهر في عالم الفن على الرغم من أنها سمينة يعطي نموذجا حسنا للفتيات وقد يخفف من الهوس بالمظاهر.