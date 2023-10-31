اصطادت شركة صيد الأسماك في جزيرة كوناشير الواقعة جنوب جزر الكوريل سمكة شراعية تعيش في المناطق الاستوائية للمحيطين الهندي والهادئ.



وقال مصدر في فرع «سخالين» لمعهد بحوث مصايد الأسماك وعلم المحيطات في روسيا: «إن هذه حالة نادرة لاكتشاف هذه السمكة التي تعيش في المياه الاستوائية. فقد اكتشفت لأول مرة في خليج بطرس الأكبر في بداية القرن العشرين، وهذه هي المرة الثانية المسجلة لاكتشاف هذا الكائن في مياهنا»، بحسب ما اورد موقع «روسيا اليوم» الإخباري. يذكر أن هذا النوع من الأسماك الشراعية، يصنف من الأسماك البحرية المفترسة ذات الزعانف الشعاعية، وتعد «أسرع» سمكة سباحة في العالم، حيث تصل سرعتها إلى 100 كم/ساعة. ويعيش هذا النوع من الأسماك في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية والمعتدلة في جميع المحيطات.