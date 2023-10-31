عبدالعزيز المطيري



مشاورات مكثفة شهدها يوم أمس استعدادا وتنسيقا لجلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة المقررة صباح اليوم لجهة «التفاهم» حول مناصب المجلس، بالإضافة إلى عضوية اللجان البرلمانية. مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء»، إن هناك توافقا ملحوظا على عضوية بعض اللجان التي من المرجح أن تكون نسبة كبيرة منها عن طريق التزكية وفقا للاتفاق النيابي- النيابي حول توزيعة النواب وتبادل الأدوار «رغم وجود تباين نسبي على مناصب الرئيس والمقرر». وأوضحت المصادر أن التباين على منصبي «الرئيس والمقرر» قد يؤثر على تشكيلة بعض اللجان ومن ثم ينعكس سلبا على بقية «التفاهمات» رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها أطراف فاعلة «لترتيب» الأوضاع وحسم الأمور وفقا لما هو متفق عليه ومقرر، تحاشيا لنشوء خلاف بين النواب قد يؤثر على سير الأمور. وأشارت المصادر إلى أن منصبي «أمانة السر» و«المراقب» لم يحسما حتى مساء أمس، حيث من المقرر أن يشهد الترشح لهما انتخابات بين أربعة نواب ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في آخر لحظة.



وشددت المصادر على أن هناك رغبة حقيقية وتوافقا على ضرورة استمرار عمل اللجنة التنسيقية الخاصة بإعداد الأولويات قياسا على الإنجازات التي حققتها على أرض الواقع.