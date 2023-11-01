أعلن مدير نادي «إنسباير» الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية حسين الشيخ عن إقامة الجولة الأولى من بطولة نادي انسباير «رول ريس» في مدينة الكويت لرياضة المحركات في منطقة عريفجان وذلك يومي 10 و11 نوفمبر بمشاركة 250 متسابقا.



وذكر أن التسجيل متاح لمن هم فوق 18 عاما للمشاركة في البطولة سواء من الكويت أو من دول مجلس التعاون الخليجي وفق الضوابط والشروط المتبعة، وقال: «نسعى لاستقطاب أكبر عدد من الشباب الرياضي المحب لرياضة المحركات وتطوير قدراته الفنية في بيئة رياضية آمنة، وحلبة قياسية المواصفات وعالمية الطراز، وسيكون سباق «رول ريس» لمسافة 400 متر، وستطبق خلاله كل القوانين واللوائح الدولية المنظمة لسباقات السيارات الرياضية، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة».



وأكد الشيخ أن البطولة ستشهد عدة فعاليات رياضية وترفيهية وتوعوية متنوعة وسط أجواء أسرية متكاملة على مدار يومي البطولة، وقد شهدت نسخة العام الماضي حضور 10 آلاف شخص تقريبا من مختلف الأعمار، مشيدا بدعم مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، ومجلس إدارة نادي «إنسباير» برئاسة د.فلاح مهاوش وحرصهم على تذليل كل العقبات والدفع لتطوير رياضة المحركات.