فتحت الشرطة الفرنسية امس النار على امرأة كانت تطلق «تهديدات» في محطة للقطار في باريس ما أدى الى إصابتها بجروح، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس.



وأفاد شهود بأن المرأة كانت «محجبة بالكامل» وهتفت «الله أكبر» و«أطلقت تهديدات».



وأوضح المصدر في الشرطة أن العناصر تمكنوا من «عزل» المشتبه بها في محطة مكتبة فرنسوا ميتران في العاصمة، ونظرا الى «عدم امتثالها للأوامر» و«خشية على سلامتهم، قاموا باستخدام سلاحهم».



وقال مكتب المدعي العام الباريسي إن السيدة هددت «بتفجير نفسها»، مضيفا ان الشرطة أطلقت رصاصة واحدة ألحقت بها إصابة بالغة.



وأضاف المصدر نفسه أن الشرطة باشرت تحقيقين، واحدا يتعلق بتصرف المرأة والثاني لتبيان إن كان استخدام الشرطة للنار كان مبررا.



ورفعت فرنسا مستوى الإنذار إلى حده الأقصى في إطار خطة «فيجيبيرات» لمكافحة الاعتداءات منذ أقدم شاب على قتل المدرس دومينيك برنار في 13 أكتوبر في مدرسة ثانوية في أراس بشمال البلاد.