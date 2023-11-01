مدد المهاجم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور عقده مع فريقه ريال مدريد الإسباني لكرة القدم حتى 2027، وذلك وفق ما أعلن النادي الملكي أمس.



وقال في بيان: «اتفق نادي ريال مدريد وفيني جونيور على تمديد عقد اللاعب الذي يظل مرتبطا بالنادي حتى 30 يونيو 2027».



وانضم فينيسيوس جونيور لريال في يوليو 2018 حين كان في الـ 18 من عمره قادما من فلامنغو.



وخلال أعوامه الـ 6 مع النادي الملكي، خاض 235 مباراة، سجل فيها 63 هدفا بحسب أرقام ريال، ليسهم في إحراز ألقاب الدوري الإسباني (2020 و2022)، دوري أبطال أوروبا (2022)، كأس العالم للأندية (2022)، الكأس السوبر الأوروبية (2022)، كأس إسبانيا (2023) والكأس السوبر الإسبانية (2020 و2022).



وبعد رحيل الفرنسي كريم بنزيمة هذا الصيف إلى نادي اتحاد جدة السعودي، بات فينيسيوس جونيور مركز الثقل في الخط الأمامي للنادي الملكي بصحبة مواطنه رودريغو والوافد الجديد الإنجليزي جود بيلينغهام الذي يقدم بداية رائعة مع نادي العاصمة الإسبانية بتسجيله 13 هدفا في 13 مباراة خاضها في جميع المسابقات.



وبعد الفوز على أرض الغريم برشلونة 2-1 السبت بهدفين لبيلينغهام، يتصدر ريال ترتيب الدوري بـ 28 نقطة وبفارق الأهداف عن جيرونا و3 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثالث و4 عن العملاق الكاتالوني الرابع.