الانتهاء من أعمال تصميم مشروع تطوير وتجميل شاطئ الشويخ نهاية الشهر الجاري

7 ملايين دينار تبرع من شركة الشعب لإنشاء موقف سيارات بمنطقة شرق



بداح العنزي



أعدت البلدية تقريرا بشأن الموقف التنفيذي لـ 6 مشاريع، المحال من نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع.



وقال مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس في كتابه إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة إن المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها موزعة على النحو التالي:



مشروع تطوير وتجميل مدينة الكويت



يهدف المشروع إلى:



٭ إبراز العناصر التاريخية والثقافية والسياحية والتجارية في المدينة.



٭ جعل مدينة الكويت صحية وتطبيق متطلبات منظمة الصحة العالمية.



٭ خلق مدينة مستدامة وذكية متوافقة مع منظمة الاستدامة GSAS.



٭ خلق بيئة آمنة وصحية للمشاة وممارسي ركوب الدرجات الهوائية.



٭ تذليل العقبات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تطبيق الكود الكويتي لسهولة الوصول.



كما أن الممارسة تهدف إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:



٭ مسح ودراسة مدينة الكويت ورصد المشاكل المراد تطويرها.



٭ إنشاء هوية ورؤية لمدينة الكويت.



٭ اعداد دليل تصميمي يحتوي على جميع المواصفات والتصاميم الخاصة بالشوارع والإعلانات واللوحات الإرشادية والأثاث الحضري.. الخ.



٭ تحديد مواقع للتصميم وتطبيق الدليل التصميمي.



٭ إعداد خطة استراتيجية للتنفيذ والتطوير.



وسيتم طرح المشروع من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة وفق القانون رقم 49 لسنة 2016.



وبخصوص الموقف التنفيذي، فالممارسة في طور تقييم العطاءات المقدمة من المكاتب الهندسية من قبل البلدية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة، حيث تم تشكيل لجنة التقييم بناء على قرار المدير العام الإداري رقم (28/2023) المؤرخ في 22/9/2023.



الجدول الزمني:



وفي حال الانتهاء من هذه المرحلة (تقييم العطاءات)، فإن البلدية ستقوم وفق الاجراءات المتبعة بالتوقيع مع المكتب الفائز، ومن ثم ستبدأ الفترة التعاقدية المقدرة للأعمال الاستشارية وهي (10) أشهر كالآتي: مرحلة تقييم العطاءات وتوقيع العقد مع المكتب الفائز - شهر، ومرحلة الدراسة الاستشارية وانجاز اعمال المشروع 10 أشهر.



مبادرة البنك الوطني لدعم وتطوير شاطئ الشويخ



يهدف المشروع إلى:



٭ إعادة توزيع وتطوير المسطحات الخضراء.



٭ تطوير منطقة ألعاب الأطفال، وإضافة الاجهزة الرياضية الهوائية.



٭ اضافة مسار خاص لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية.



٭ إضافة أكشاك خاصة لدعم المشاريع الصغيرة والشبابية.



٭ المدة الزمنية للعقد 17 شهرا: 5 أشهر للتصميم و12 شهرا للترخيص والتنفيذ.



٭ تاريخ وتوقيع العقد: تم توقيع مذكرة التفاهم في يوم الاربعاء الموافق 3/5/2023.



٭ تاريخ مباشرة الأعمال: تمن مباشرة مرحلة التصميم بتاريخ 11/6/2023.



٭ ميزانية المشروع: تبرع بقيمة 3 ملايين دينار.



٭ الطرف الثاني (الطرف المتعاقد معه) بنك الكويت الوطني - سيتم التعاقد مع مكتب استشاري للتصميم وشركة مقاولات للتنفيذ.



٭ الموقف الحالي للمشروع:



- تم توقيع مذكرة التفاهم.



- صدرت موافقة من مجلس الوزراء على التبرع رقم (206) بتاريخ 8/2/2023.



- صدرت موافقة من المجلس البلدي على التبرع وتم تصديق الوزير على القرار بتاريخ 19/4/2024.



- بدأت مرحلة التصميم مع المكتب الاستشاري للمشروع بتاريخ 11/6/2023.



- تم اعتماد التصميم الابتدائي للمشروع في 22/10/2023.



- التاريخ المتوقع لانتهاء أعمال التصميم 28/11/2023.



- جار تحضير الموقع لبدء أعمال الصيانة الطارئة.



٭ نسبة الانجاز الفعلية: 50% من مرحلة التصميم.



مشروع تطوير أسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة لها



يهدف المشروع الى:



٭ دراسة وتصميم تطوير أسواق المباركية لتنفيذ رؤية البلدية لتطوير تلك المنطقة التراثية، بما يتماشى مع رؤية الدولة «الكويت 2035»، حيث تتضمن أعمال الدراسة اضافة المكونات التالية:



- المتحف.



- الفندق.



- موقف سيارات متعددة الأدوار.



- مبان تجارية.



- المسجد.



- ساحة احتفالات.



- نفق بعمق سرداب واحد يربط المواقف التابعة لمنطقة المباركية ببعضها البعض.



- تطوير حديقة البلدية.



٭ المدة الزمنية للعقد 23 شهرا + 15 أسبوعا.



٭ تاريخ توقيع العقد: 10/3/2021.



٭ تاريخ مباشرة الأعمال: 8/4/2021.



٭ ميزانية المشروع: 675.100.00 قيمة الاتفاقية الأصلية، 92.000.00 قيمة الأمر التغييري، 767.100.00 القيمة المعدلة للاتفاقية.



٭ الموقف الحالي للمشروع: تم انتهاء اعمال العقد الأصلي.



٭ نسبة الانجاز الفعلية: 97%.



٭ نسبة الانجاز التعاقدية حسب البرنامج الزمني: 97%.



الموقف الحالي:



- وافق المجلس البلدي على مشروع قرار تطوير المنطقة بجلسته المنعقدة في تاريخ 10/7/2023.



- جار العمل على الاجراءات المتبعة لطرح المشروع بنظام المزايدات على المستثمرين.



- جار العمل على اصدار التراخيص وقرارات المجلس البلدي الخاصة بالمشروع.



مبادرة بيت التمويل الكويتي لاعادة اعمار سوق المباركية



يهدف المشروع إلى:



٭ إصلاح الأضرار التي لحقت بالمنشآت القائمة وذلك وفقا للتصاميم الحديثة التي سيتم اختيارها.



٭ تطوير البنية التحتية للمنطقة المتضررة وربطها مع المناطق المحيطة.



٭ تطوير أنظمة السلامة بما فيها إجراءات الاطفاء والأمن السلامة.



٭ تطوير الممرات والمظلات بما يتوافق مع الطابع العام للسوق.



٭ المدة الزمنية للعقد:



أولا: مرحلة التصميم وتبلغ مدتها 5 أشهر.



ثانيا: مرحلة التنفيذ وتبلغ مدتها 13 شهرا.



٭ تاريخ توقيع العقد: تم توقيع مذكرة التفاهم مع بيت التمويل الكويتي 16/10/2022.



٭ تاريخ مباشرة الأعمال: تم بدء مرحلة التصميم في تاريخ 2/5/2022.



٭ ميزانية المشروع: تبرع بقيمة 7 ملايين دينار.



الموقف الحالي للمشروع:



٭ بدأ بيت التمويل الكويتي أعماله وذلك بتسوير المنطقة المتضررة وإزالة المظلات المتضررة.



٭ تم تشكيل فريق مشترك بين وزارات الدولة للتنسيق والاسراع في عملية دراسة واعتماد الخدمات التابعة للدولة.



٭ صدرت موافقة من مجلس الوزراء على التبرع رقم (919) باجتماعه رقم 37-2/2022 المنعقد بتاريخ 12/9/2022



٭ صدرت موافقة من المجلس البلدي على التبرع.



٭ صدرت موافقة من المجلس البلدي على التبرع وتم تصديق الوزير على القرار بتاريخ 19/4/2023.



٭ بدأت مرحلة التصميم مع المكتب الهندسي الفائز دار مستشارو الخليج بتاريخ 2/5/2023.



٭ تم اعتماد المخطط التنظيمي الجديد للمنطقة من قبل قطاع التنظيم العمراني ورفع تقرير به المجلس البلدي.



٭ تم البدء بالمرحلة الأولى من عملية تأهيل المقاولين.



٭ نسبة الانجاز الفعلية: 70% من مرحلة التصميم.



٭ معوقات المشروع: تأخر موافقة وزارة المالية «ادارة أملاك الدولة» على استغلال احدى القسائم كمتحف في الموقع.



٭ عدم صدور قرار من المجلس البلدي بإعادة تنظيم المنطقة.



مبادرة بيت التمويل لتشجير الساحة الواقعة بين برج بيتك ومجمع الوطنية



يهدف المشروع الى:



٭ سيتم تطوير المسطحات الخضراء في المنطقة.



٭ اضافة النوافير المائية والمظلات.



٭ تطوير ممرات المشاة.



٭ المدة الزمنية للعقد: المدة الزمنية المتوقعة للعقد لتنفيذ الأعمال (سنة).



٭ ميزانية المشروع: التكلفة التقديرية مليون دينار.



الموقف الحالي للمشروع:



٭ جار التجهيز لتوقيع مذكرة التفاهم.



٭ صدرت موافقة من مجلس الوزراء على التبرع رقم (207) الصادر في اجتماعه رقم (7-2023) المنعقد في 7-2023 المنعقد في 6/2/2023.



٭ صدرت موافقة من المجلس البلدي على التبرع وبانتظار تصديق الوزير على القرار.



٭ صدرت موافقة من المجلس البلدي على التبرع وتم تصديق الوزير على القرار بتاريخ 19/4/2023.



٭ بانتظار انتهاء الموافقات الداخلية والخاصة بالمتبرع ليتم توقيع مذكرة التفاهم وبدء الأعمال.



مبادرة شركة الشعب الوطنية العقارية لإنشاء مواقف سيارات



نبذة عن المشروع:



تقدمت شركة الشعب الوطنية العقارية بطلب التبرع لإنشاء وصيانة مبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار مع تطوير وتجميل الساحات المجاورة للأرض العائدة للدولة بمنطقة شرق قطعة (7).



٭ المدة الزمنية للعقد: 10 أشهر لأعمال التصميم + 24 شهرا لأعمال التنفيذ.



٭ تاريخ توقيع العقد: جار العمل حاليا على توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين.



٭ ميزانية المشروع: تبرع بقيمة 7 ملايين دينار.



٭ الموقف الحالي للمشروع: جار العمل حاليا على تجهيز مذكرة التفاهم بين الطرفين.



٭ صدر قرار المجلس البلدي بالموافقة على قبول التبرع في 18/7/2023.