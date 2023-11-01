شرم الشيخ ـ ناهد إمام



شهدت مدينة شرم الشيخ الافتتاح الرسمي للمعرض المصاحب لمؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي «الشباب محور التنمية.. فرص وتحديات» في دورته الـ26 برئاسة رئيس المؤتمر ورئيس اتحاد المستثمرات العرب د. هدى يسي وبحضور حرم رئيس جمهورية صربيا تمارا فوتيتش ولواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ود. غادة شلبي نائب وزير السياحة.



وتتضمن أجنحة المعرض العديد من المشروعات ذات الجودة المتميزة ومن بينها جناح لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



وخلال تفقد أجنحة المعرض أشاد لواء خالد فودة بالمنتجات المعروضة وتطورها مما يزيد من التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية والعربية والدولية.



بدورها، قالت د. هدى يسي، ان المعرض المصاحب للمؤتمر خاص بالمنتجات والمشروعات الاستثمارية المصرية والعربية والأفريقية ذات المواصفات والجودة العالية الهادفة للتصدير، والمشروعات ذات العائد والمزايا التنافسية العالية.



من جانبه، وجه السفير الشيخ عزام الصباح التحية للموقف المصري في نصرة القضية الفلسطينية، وقال إن مصر دائما الحصن المنيع للأمة العربية والركيزة الاستراتيجية لاستقرار وسلام المنطقة.



وأكد أن المؤتمر منصة استثمارية وتجارية وسياحية على المستوى الإقليمي والدولي ونتطلع جميعا للعمل المشترك.



وأشار إلى ان الشباب هم الثروة الحقيقية لأي دولة، مشيرا إلى أن الكويت حريصة على دعم الشباب وتعظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة باعتبارها شريكا أساسيا للتنمية.