ينظم ديوان المحاسبة بالتعاون مع مكتب مراجع ومدقق عام الهند حلقة نقاشية مشتركة في موضوع التدقيق بمجال المستشفيات خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر بمقر الديوان، وذلك ضمن إطار تفعيل خطة عمل مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين للفترة 2023 إلى 2026.



وأكد الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات بالإنابة بديوان المحاسبة د.سعود الزمانان في كلمة ألقاها على هامش الحلقة النقاشية أن الجهاز الهندي من الأجهزة الرائدة على المستويين الآسيوي والدولي ويتمتع بتجارب كبيرة في مجال الرقابة على الأداء لكل الموضوعات ومن أهمها التدقيق على القطاع الصحي، وهو المحرك الأول بهذا المجال لجميع الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية وتبادل الخبرات والمعارف المهنية لرفع مستوى جودة التدقيق.



وأضاف الزمانان أن الحلقة النقاشية تركزت في التدقيق على الكفاءة والفاعلية والاقتصاد، كما تتميز بتمازج التجارب والخبرات بين الجهازين، موضحا أنه تمت المناقشة حول الاستدامة في موضوع الخدمات الطبية والطوارئ والكفاءة والفاعلية في التدقيق على الخدمات الطبية واستدامتها، مبينا أن «المحاسبة» يسعى من خلال إبرام اتفاقيات التعاون مع الأجهزة الرقابية إلى استثمار الموارد البشرية بالشكل الأمثل وتعزيز الكفاءات والكوادر الوطنية في للارتقاء بالعمل الرقابي.



وعلى صعيد التعاون الثنائي، أكد أن الديوان اعتمد خطة عمل جديدة للفترة 2023 إلى 2026 مقسمة على 4 مراحل يتم عقدها بالتبادل بين الكويت والهند، الأمر الذي يعتبر امتدادا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجهازين عام 2008.