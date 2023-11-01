أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع للمأكولات الخفيفة، التابعة لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، عن افتتاح فرع جديد لـ «جو آند ذا جوس» في الكويت، المقهى الرائد عالميا، والمتخصص في بيع العصائر والقهوة والمأكولات الصحية، وذلك داخل حرم جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، ليكون بذلك أول فرع للمقهى في حرم جامعي في العالم.



ويأتي افتتاح الفرع الجديد تلبية للإقبال المتزايد من قبل طلاب الجامعات من الشباب والشابات على الوجبات الخفيفة والمشروبات الصحية، والتي تتناسب مع نمط حياتهم المتسارع، وتوجههم نحو أسلوب ونمط حياة صحي، رغم تزاحم جدولهم اليومي.



واستطاع مقهى جو أند ذا جوس بفترة قصيرة، أن ينافس أشهر المطاعم والمقاهي في قطاع المأكولات والمشروبات، وأصبح الوجهة المفضلة لشريحة واسعة من العملاء منذ افتتاح أول فرع له بالكويت في شهر مارس مطلع هذا العام، كما حصدت منتجاته شعبية كبيرة.



ومن خلال هذا الفرع، سيوفر جو أند ذا جوس خيارات متعددة ولذيذة وصحية من ساندويشات خفيفة وعصائر طازجة ومشروبات ساخنة لجميع طلاب وفريق عمل جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، في بيئة نابضة بالحياة تشجع على النشاط والابتكار.



وتتواجد أفرع جو أند ذا جوس في الكويت بمجمع أرجانيا في الشويخ، وأرجان سكوير في السالمية، و«ذا ووك مول» في العارضية، ومجمع الأندلس في حولي، ومجمع «ذا وير هاوس» في الصباحية، ومنتجع صحارى، والآن في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في غرب مشرف، الذي يفتح أبوابه من السبت إلى الخميس من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة والنصف مساء.