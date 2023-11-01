أعلنت شركة مجموعة أرزان المالية عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023، حيث أظهرت النتائج المالية تحقيق الشركة صافي أرباح بلغ 6.63 ملايين دينار، مقارنة بـ 9.38 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2022، بربحية سهم بلغت 8.216 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بـ 11.633 فلسا للسهم الواحد للفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 13.58 مليون دينار، وإجمالي الأصول خلال الفترة 194.44 مليون دينار، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم ليصبح 117.7 مليون دينار في الربع الثالث من هذا العام، مقارنة بـ 115.5 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.



وفي هذا السياق، أعرب طلال جاسم البحر، رئيس مجلس إدارة مجموعة أرزان المالية، عن سعادته بالنتائج التي حققتها الشركة خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام، قائلا: «نتائج مجموعة أرزان هي دليل على أن استثمارات المجموعة وأصولها حجر أساس للأداء المتميز خلال هذه الفترة المالية».



وأضاف: «سعداء باستثماراتنا في الشركات التابعة والزميلة، ونتطلع للبناء على هذه النتائج وتعزيز استثمارات المجموعة».



واختتم البحر التصريح بالقول: «نتطلع لاستمرار هذه النتائج الإيجابية مستقبلا، وتحقيق عوائد مالية مجزية لمساهمي المجموعة».



من جانبه، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة جاسم زينل بأن المجموعة استطاعت تحقيق هذه النتائج بالرغم من استمرار الآثار السلبية التي انعكست على الأسواق المالية المحلية والعالمية نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة اليورو زوون وتقلبات أسعار العملات الرئيسية مقابل الدولار، بالإضافة إلى استمرار الأوضاع الجيوسياسية المضطربة وعدم الاستقرار في المنطقة المحيطة وحول العالم، إلا أن متانة المركز المالي للمجموعة وسياستها المتحفظة والمبنية على أسس استثمارية صلبة والتي تعتمد في نهجها على تنوع الاستثمارات اقتصاديا وجغرافيا أثبتت قدرة المجموعة على تحقيق النتائج الجيدة وتخطي العديد من المخاطر الاستثمارية.



وأضاف ان لدى الشركة خططا لطرح منتجات استثمارية جديدة تتواءم مع معطيات الفترة الحالية والفترة المقبلة، وذلك بهدف اغتنام الفرص الاستثمارية المميزة ذات المخاطر المنخفضة، ومتطلعين لمزيد من النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة.