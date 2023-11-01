محمد الجراح: نسعى بكل طاقتنا إلى مواصلة تعزيز مكانتنا على الصعيد المالي

رائد بوخمسين: نواصل تركيزنا على بناء نموذج أعمال مرن يعزز ثقافة الابتكار



أعلن الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB) عن النتائج المالية لفترة الأشهر الـ 9 المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وقد حقق البنك صافي أرباح عائدة على المساهمين بمبلغ 6.8 ملايين دينار، مقارنة بمبلغ 3.9 ملايين دينار خلال الأشهر الـ 9 من العام 2022، أي بنسبة نمو 72%، وبربحية للسهم بلغت 3.27 فلوس.



كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 52.5 مليون دينار مقارنة بمبلغ 46.7 مليون دينار تقريبا.



وفي معرض تعقيبه على النتائج المالية لفترة الأشهر الـ 9 من العام 2023، أكد الجراح أن KIB قد سجل أداء ماليا جيدا لتؤكد النتائج استقرار الوضع المالي للبنك وحفاظه على تحقيق النمو المستدام. ونحن ملتزمون، أكثر من أي وقت مضى، بتقديم تجربة مصرفية متميزة ومتطورة لعملائنا، عبر توفير مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات والحلول المالية التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وتتماشى وأسلوب حياتهم العصري.

وفي الوقت نفسه، نستمر في مواكبة وتبني أحدث التطورات التكنولوجية في صناعة الصيرفة للمحافظة على ميزتنا التنافسية في السوق مع الحرص على تقديم قيمة مضافة لمساهمينا.



ومن جانب المركز المالي كما في 30 سبتمبر 2023، فقد صرح الجراح عن حجم المحفظة التمويلية للبنك، حيث بلغت 2.48 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2023، كما بلغت محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية المتركزة على استثمارات في صكوك عالية الجودة بمبلغ 308 ملايين دينار، كما بلغ إجمالي الموجودات 3.41 مليارات دينار.



وأضاف الجراح: انطلاقا من شعارنا الأساسي، بنك للحياة، نسعى بكل طاقتنا إلى مواصلة تعزيز مكانتنا على الصعيد المالي من خلال تحقيق تقدم ملحوظ في جميع عملياتنا التشغيلية، من الخدمات المصرفية للأفراد إلى الخدمات المصرفية العقارية والخدمات المصرفية للشركات، وهذا بلا شك يتطلب بذل جهود كبيرة وتعاونا جادا بين كافة الإدارات لتنفيذ استراتيجية التحول والتغيير المبتكرة.



ومن جانبه، أفاد رائد جواد بوخمسين نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، بأن حسابات المودعين بلغت 1.99 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2023، فيما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 29% ليصل إلى 314 مليون دينار، مؤكدا أن KIB قد حافظ على مستويات كافية فيما يتعلق بمعدل كفاية رأس المال، حيث بلغ معيار كفاية رأس المال طبقا لمعايير «بازل 3» ومتطلبات بنك الكويت المركزي، ما نسبته 19.7% بنهاية الربع الثالث من العام 2023.



وأضاف بوخمسين: في الوقت الذي نسعى فيه إلى تحقيق النمو المستدام وتحسين أداء البنك، نواصل تركيزنا على بناء نموذج أعمال مرن يعزز ثقافة الابتكار، مع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتبني أحدث التكنولوجيا المستخدمة في عالم الصيرفة. ولتحقيق ذلك الهدف، لا نزال ملتزمين بالاستثمار في تنمية رأس المال البشري للحفاظ على تفوقنا في السوق المحلي.



ولفت بوخمسين، أيضا، إلى أن البنك قد حصل على العديد من الجوائز المرموقة، خلال الربع الثالث من العام الحالي، ومن بينها «أفضل بنك إسلامي في الكويت لعام 2023» من قبل مجلة «وورلد فاينانس» البريطانية، للعام العاشر على التوالي، وذلك تقديرا لمنتجاته وخدماته المصرفية الإسلامية المتميزة وخدمة العملاء الاستثنائية، كما حصد جائزة تقدير لإطلاقه أول بطاقة فيزا بيومترية في الكويت تعتمد على بصمة العميل للمصادقة على كافة أنواع العمليات التي يقوم بإنجازها عبر أجهزة نقاط البيع (POS).

وأشاد بجهود KIB فيما يتعلق بمجموعة الحلــول المصرفيــــة المبتكرة والمتنوعة التي يوفرها البنك، وأشار بوخمسين إلى تدشين 3 منصات رقمية جديدة ومتطورة، وهي المنصة الرقمية للشركات والتي تم تجديدها بالكامل، ومنصة «KIB Aqari» الفريدة من نوعها، وتطبيق «KIB Mobile» بحلته الجديدة، حيث تم إطلاقها جميعا كجزء من جهود البنك الهادفة إلى تحسين تجربة العملاء.



وتجدر الإشارة إلى أن KIB لا يدخر جهدا في تعزيز مكانته المتقدمة ودوره الفعال في الوصول إلى التنمية المستدامة في الكويت. ولذلك يسعى دائما إلى المساهمة في التقدم والنمو الاقتصادي على المستوى المحلي، تماشيا مع مساعيه الرامية إلى دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في سياساته الأساسية وقراراته المختلفة.



وفي ختام تصريحهما، تقدم كل من الجراح وبوخمسين بالشكر من مجلس إدارة KIB والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية على توجيهها ومساهمتها الفعالة في إنجازات البنك، كما أشادا بدور بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال الداعم لتوجهات ومساعي KIB وقطاع المصارف، بشكل عام.