الدوحة ـ فريد عبدالباقي



توِّج نجم منتخب السعودية ونادي الهلال سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2022، وذلك في حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي أقيم أمس في مركز قطر الوطني للمؤتمرات وذلك بعد حجب الجائزة عن الظهور منذ جائحة فيروس «كورونا»، قبل أن تعود إلى الحياة مجددا بعد 4 سنوات.



وشهد حفل توزيع الجوائز حضور رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ورئيس الاتحاد القطري جاسم بن راشد البوعينين، ورئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ونخبة من قيادات كرة القدم الدولية والآسيوية ورؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية في القارة الآسيوية.



ونافس الدوسري على جائزة أفضل لاعب آسيوي القطري المعز علي، والأسترالي ماثيو ليكي، ووفق «الآسيوي» فإن الترشيحات للاعبين الثلاثة جاءت بناء على ما قدمه المرشحون في الفترة ما بين يناير 2022 ومايو 2023، التي أثارت إعجاب الجماهير المتحمسة في القارة، وأظهرت القدرة العالمية للاعبين الآسيويين.



وقد أعاد الدوسري اللقب إلى السعودية بعد غياب دام 9 سنوات تقريبا عندما توج مواطنه ناصر الشمراني عام 2014، ويعتبر لاعب نادي الشباب و«الأخضر» سعيد العويران أول لاعب سعودي يتوج باللقب عام 1994، ثم نجم الهلال نواف التمياط 2000، وبعده نجم فريق اتحاد جدة حمد المنتشري في عام 2005، ثم نجم الهلال ياسر القحطاني في 2007.



وكما نالت الأسترالية سامانثا كير جائزة أفضل لاعبة بعد منافسة من الثنائي الصينية زهانغ لينيان واليابانية ساكي كوماغاي.



وقام الاتحاد الآسيوي بتكريم الراحل سعود المهندي نائب رئيس الاتحادين القطري والآسيوي لكرة القدم بجائزة الماسة الآسيوية بمنحه جائزة ماسة الاتحاد الآسيوي، تقديرا للمساهمات الكبيرة التي قام بها من أجل تطوير كرة القدم الآسيوية، كما تم تكريم الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة العليا للمشاريع والإرث بعد استضافة مونديال 2022.



ونال جائزة أفضل اتحاد وطني (الفئة الماسية) الاتحاد اللبناني لكرة القدم، وجائزة أفضل اتحاد إقليمي اتحاد وسط آسيا لكرة القدم، وجائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين (الفئة البرونزية) الاتحاد الهندي لكرة القدم، وجائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين (الفئة الذهبية) الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، وتوج مدرب منتخب اليابان هاجيمي موريياسو بجائزة أفضل مدرب في القارة، وجائزة أفضل مدربة شوي كينغزيا (الصين).