على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وبسعة 50 ألف متفرج، يدخل فريق النادي الأهلي اليوم في تمام التاسعة مساء بتوقيت الكويت مباراة الفرصة الأخيرة أمام منافسه العنيد صن داونز الجنوب أفريقي في لقاء يتمتع بطابع ثأري بعد الخسارة ذهابا 0-1 في نصف نهائي الدوري الأفريقي «السوبرليغ»، وذلك سعيا لتحقيق هدفين رئيسيين أولهما استكمال مشواره في البطولة في نسختها الأولى وبلوغ المباراة النهائية، وثانيا رد اعتباره بعد الأداء غير المرضي لجماهيره في لقاء الذهاب ومن قبلها الخسارة من نفس الفريق 0-5 في جنوب افريقيا للمرة الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين وهو ما يمثل حاجزا نفسيا كبيرا على الفريق الملقب بـ «كبير أفريقيا»، وبالتالي تحقيق نتيجة إيجابية تكسر هيمنة صن داونز في المواجهات المباشرة بينهما على مدار 6 مباريات متتالية لم يعرف خلالها الأهلي طعم الفوز.



وفي السياق ذاته، تقدم الأهلي بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» متضررا من سوء الأداء التحكيمي في مبارياته بالدوري الأفريقي.