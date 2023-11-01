محمود عيسى



أظهرت بيانات «ميد» أن قيمة عقود مشاريع نقل وتطوير وتوزيع الطاقة التي أرستها دول الخليج منذ 2013 حتى الآن وصلت إلى 64.4 مليار دولار.



وذكرت «ميد» أن المتوسط السنوي لقيمة عقود مشاريع نقل وتطوير وتوزيع الطاقة التي أرستها دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2013 و2023، بلغ 5.9 مليارات دولار سنويا.



وأضافت المجلة ان الفترة ما بين يناير ومنتصف أكتوبر من العام الحالي، شهدت ترسيات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 5 مليارات دولار، وهو ما يزيد بأكثر من مليار دولار على العقود التي أرسيت خلال العام السابق بأكمله.



وقالت ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشروعات الإقليمية ان هناك ما قيمته 21.7 مليار دولار من مشروعات نقل وتوزيع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي الست في مرحلة التنفيذ، مقابل ما قيمته 19 مليار دولار تقريبا في مرحلة ما قبل التنفيذ.



واستحوذ عام 2013 على نحو 11.5% من إجمالي الترسيات بواقع 7.419 مليارات دولار، فيما استحوذ عام 2014 على نحو 14.6% من إجمالي الترسيات بقيمة 9.39 مليارات دولار، وسجل عام 2015 نحو7.7 مليارات دولار قيمة ترسيات بما نسبته نحو 12% من إجمالي الترسيات، بينما سجل عام 2016 نحو 3.926 مليارات دولار بما نسبته 6.09%.



واستحوذ عام 2017 على نحو 9.8% من الترسيات بواقع 6.338 مليارات دولار، بينما استحوذ عام 2018 على 6.5% من الترسيات بواقع 4.219 مليارات دولار، وبلغت حصة عام 2019 نحو 4.7% من الترسيات بما قيمته 3.026 مليارات دولار، فيما استحوذ عام 2020 على 5.14% من الترسيات بـ 3.316 مليارات دولار.



وسجل عام 2021 أعلى معدل ترسيات لتلك المشاريع، إذ استحوذ على نحو 16% من الترسيات بواقع 10.297 مليارات دولار، بينما استحوذ عام 2022 على نحو 6% من الترسيات بواقع 3.864 مليارات دولار، فيما شهدت الفترة من يناير حتى منتصف أكتوبر المنصرم ترسيات بقيمة 4.909 مليارات دولار.