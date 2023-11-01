كشف مدير مديرية تقانة خدمة المواطن في وزارة الاتصالات والتقانة السورية المهندس ماجد مرتضى، أنه تمت إعادة جدولة مدة الانتظار بالنسبة لجواز السفر العادي من 3 أشهر إلى 20 يوما فقط، وذلك بتقديم الدور وتشمل الشهر الجاري والمقبل والذي يليه. وأوضح في تصريح لجريدة «الوطن» أن الشخص الذي من المفترض أن يكون دوره في 31 ديسمبر أصبح دوره في اليوم الثاني من الشهر الجاري أي إن الأشهر الثلاثة اختصرت في 20 يوما.



وفيما يتعلق بموضوع الجواز السفر الفوري، أكد مرتضى أنه أصبح بإمكان المواطن الراغب في الحصول على جواز سفر فوري الحجز عليه في أي وقت من النهار باعتبار أنه أصبح متاحا على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أن الضغط على المنصة في هذا الموضوع انخفض كثيرا، وبالتالي فإن مشكلة جوازات السفر حلت، مؤكدا أن المنصة من الناحية الفنية ممتازة وأنه لا يوجد أي تخوف من أي اختراق أو إغراق للمنصة باعتبار أنه تم إجراء اختبارات عليها وهذا استغرق أياما ومن هذا المنطلق فإنه لا يوجد أي مشكلة في هذا الخصوص.