قررت المغنية الأميركية سيلينا غوميز اخذ «هدنة» من وسائل التواصل الاجتماعي لبعض الوقت، بسبب الأحداث التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.



وعبرت غوميز عن حزنها لما يحدث في العالم، وكتبت في حسابها على موقع «إنستغرام»: «لقد أخذت استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي لأن قلبي ينكسر لرؤية كل الرعب والكراهية والعنف الذي يحدث في العالم، وإن تعرض الناس للتعذيب والقتل أو أي عمل من أعمال الكراهية تجاه أي مجموعة واحدة هو أمر مروع، ونحن بحاجة إلى حماية جميع الناس، وخاصة الأطفال، ووقف العنف إلى الأبد».



وتابعــت غوميـــز علـــى «الستوري» الخاص بها قائلة: «أنا آسفة إذا كان كلامي أو حتى استخدام أي هاشتاج، لن يكفي الجميع. أنا لا أستطيع الوقوف بجانب الأبرياء الذين يتعرضون للأذى، أتمنى أن أتمكن من تغيير العالم، ولكن المنشور لن يكفي، مع حبي».