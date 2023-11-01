فجر فريق من العلماء بقيادة المرصد الملكي البلجيكي مفاجأة هزت المجتمع العلمي والمهتمين حول النظرية الأكثر ترجيحا حول اختفاء الديناصورات القائلة بأن ذلك مرجعه اصطدام كويكب بالأرض قبل 66 مليون سنة.



إلا ان العلماء أعلنوا أن حطام الكويكب المشار اليه لعب دورا حاسما في انقراض الديناصورات، لكنه لم يكن السبب المباشر لذلك الاختفاء، وأن السبب الرئيس المرجح هو حدوث ما وصف بأنه «شتاء نووي عالمي».



وبحسب تقرير نشرته «ديلي ميل» البريطانية حول هذا الاكتشاف وأوردته «العربية.نت»، فقد وجد أن غبارا نتج من الصخور المفتتة في الغلاف الجوي للأرض حجب الشمس وأعاق عملية التمثيل الضوئي للنباتات.



وأظهرت نماذج جديدة أن كمية هذا الغبار بلغت نحو 2000 غيغا طن، وهو ما يتجاوز وزن جبل إيفرست 11 مرة، حيث بقيت في الغلاف الـجـوي لمــدة تصــل إلى 15 عاما، مما تسبب في شتاء نووي عالمي.