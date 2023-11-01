عبدالحميد الخطيب



تستعد «القيثارة» نوال الكويتية لإحياء ليلة غنائية مميزة في المملكة العربية السعودية، حيث سيكون عشاق الطرب الأصيل على موعد مع حفلها الأول بضيافة «العلا»، ليعيشوا أجمل اللحظات مع نجمتهم المفضلة، وذلك مساء بعد غد «الجمعة»، في قاعة «مرايا» التي استضافت الكثير من الحفلات الموسيقية لأهم نجوم الوطن العربي مثل: محمد عبده، أنغام، ماجد المهندس، كاظم الساهر، أصالة نصري، وكذلك مشاهير العالم ومنهم: اليشا كيز، جون ليجند، ون ريببلك، آشر، وسيل، فضلا عن المعارض الفنية والإبداعية.



نوال ستقدم خلال الحفل، بإحساسها العالي وأدائها الراقي وصوتها الشجي، باقة متنوعة من أجمل أعمالها القديمة والحديثة، وستشدو بعدد من أغنيات ألبومها الجديد «الأرض» الذي طرحته الفترة الماضية من إنتاج وتوزيع شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات، وتعاونت خلاله «أم حنين» مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، ويحظى الألبوم بنجاح كبير بين الجمهور، وردود أفعال واسعة ليس في الكويت أو الخليج فقط، لكن في جميع أرجاء الوطن العربي.



ويضم ألبوم «الأرض» 15 أغنية مختلفة، هي: «زينة أيامي، سؤال واحد»، كلمات بدر بورسلي وألحان مشعل العروج، «إن حكوا، كل البشر» كلمات العاني وألحان مشعل العروج، «يا ربنا» كلمات واحد وألحان مشعل العروج، «قلب ناسيني» كلمات حسين اليامي وألحان ياسر بوعلي، «على وين» كلمات فهد المساعد وألحان ياسر بوعلي، «المسباح» كلمات أماني الرويلي وألحان ناصر الصالح، «القصايد» كلمات وارفة وألحان يزيد الخالد، «على مهلك» كلمات خلف الخلف وألحان جمانة جمال، «يكفي» كلمات محمود العبدالله، وألحان عبدالله آل سهل، «الهقوى» كلمات مشرف العتابي وألحان حامد هاشم، «اطلع من خيالي» كلمات خالد المريخي وألحان بديع مسعود، «آسف» كلمات سعود بن عبدالله وألحان سهم، و«لا تغمض» كلمات سعد بن محمد بن عبدالله الفيصل وألحان سهم.