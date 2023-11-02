بدأ المنتخب الكويتي لكرة القدم للصالات للصم معسكرا تدريبيا في إسبانيا استعدادا لمشاركته الأولى في بطولة كأس العالم لكرة القدم للصالات لفئة الصم وضعاف السمع التي ستقام في البرازيل.



وقال مدرب المنتخب سالم أمان لـ «كونا» امس أن الوفد الذي يضم 14 لاعبا بينهم حارسا مرمى يجري في مدينة غرناطة جنوبي إسبانيا معسكرا تدريبيا لمدة 8 أيام.



وأضاف أن المنتخب سيلعب خلال معسكره التدريبي مباراتين ضد المنتخب الإسباني في المدينة الأندلسية، لافتا إلى ان ذلك سيكون اختبارا حقيقيا لاستعداد المنتخب الكويتي وفرصة لاكتساب المزيد من الخبرة قبل مشاركته الأولى في بطولة كأس العالم.



وأوضح أمان انه تم اختيار إسبانيا لإقامة المعسكر التدريبي لامتلاكها منتخبا مميزا في اللعبة فاز بكأس العالم إلى جانب كونها من الدول المصنفة وامتلاكها جميع المرافق ما يجعلها مكانا ملائما للتدريب على الطريق إلى مدينة ساو باولو البرازيلية التي تستضيف بطولة كأس العالم.



وقال إن الطريق إلى كأس العالم كان محفوفا بالصعاب، ولكنه مليء بالفخر أيضا، حيث توج منتخبنا في مايو الماضي بفضية بطولة اتحاد آسيا والمحيط الهادئ التي أقيمت في العاصمة الإيرانية (طهران) بالخسارة أمام نظيره الإيراني 4-6 في النهائي بعد فوزه في دور المجموعات على منتخبات كازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وتعادله مع نظيره الياباني بهدف لكل منهما ثم فوزه على العراق في الدور نصف النهائي.



وذكر أمان أن الكويت تلعب في كأس العالم في البرازيل الذي سيقام في الفترة بين 10 و19 الجاري في مجموعة تضم كلا من الدنمارك وسويسرا وبريطانيا، مؤكدا في هذا السياق انه لا توجد فرق سهلة في كأس العالم غير أن المنتخب الكويتي مستعد لإعطاء انطباع رائع عن الكويت ورفع اسمها عاليا خفاقا، شاكرا في هذا السياق جهود إدارة النادي.



ويرأس رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للصم أنور الحربي الوفد الذي يضم نائب رئيس مجلس الإدارة حسين بوحمد وأمين الصندوق خلف الشمري ومدير الفريق فلاح دبشة ومترجم لغة الإشارة مهدي دشتي ولاعبي المنتخب.