بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر مع ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.



وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، جرى خلال اللقاء، الذي عقد بقصر «لوسيل»، التشاور وتبادل الآراء حول دفع الجهود الديبلوماسية الإقليمية والدولية للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة، والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية بشكل جذري ونهائي، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.



في هذا الصدد، أكد أمير قطر على موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لاسيما حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، وإدانتها لجميع الانتهاكات للشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته التي تقوض الوصول إلى حل عادل للقضية.



من جانبه، أعرب ملك الأردن عن شكره وتقديره لأمير قطر على دعمه المستمر للقضية الفلسطينية والقضايا العربية العادلة.



ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) دعا الملك عبدالله الثاني المجتمع الدولي للقيام بواجبه والضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.



وحذر من اتساع دائرة العنف إلى مناطق أخرى بالإقليم، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التواصل مع المجتمع الدولي والتأكيد أن الحل العسكري أو الأمني للقضية الفلسطينية لن ينجح، وأن المطلوب هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.



وتم التأكيد، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، على ضرورة نيل الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وأكد الزعيمان ضرورة حماية المدنيين والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى غزة، وإدامة التنسيق والتشاور بين البلدين في ضوء المستجدات المتسارعة.



وجدد الملك عبدالله التأكيد على رفض الأردن لمحاولات التهجير القسري لسكان قطاع غزة أو نزوحهم.



وأشاد الملك عبدالله الثاني بمواقف دولة قطر تجاه الأهل في فلسطين، وجهودها بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد في التنسيق مع الأشقاء العرب ومختلف الأطراف من أجل العمل على وقف الحرب والوصول إلى تهدئة.



وجرى أيضا مناقشة سبل تعزيز الروابط الأخوية وعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق التطلعات المشتركة للشعبين.



وأقام أمير قطر بهذه المناسبة مأدبة عشاء تكريما لملك الأردن والوفد المرافق.