

أكد محافظ حولي ومحـافـــظ العاصـمــة بالوكالة علي الأصفـــر على أهمية الدور البارز للمتطوعين في الكويت لما يعكسه من قيم وأخلاق أهل الكويت في تطبيق مفهوم التكافل المجتمعي.



جاء ذلك خلال استقبال الأصفر لرئيس فريق «بوجراح يغير» التطوعي يوسف أحمد العمران في ديوان عام المحافظة.



كما أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة على دعم المحافظة لمثل هذه الأنشطة التي تهدف إلى بث روح العطاء والتطوع بين ساكني المناطق وشعورهم بالمسؤولية تجاه المرافق الخدمية في مناطقهم.



هذا، وأثنى على هذه الجهود الطيبة، متقدما بالشكر الجزيل لفريق «بوجراح يغير» وكل القائمين عليه من أعضاء ومتطوعين على ما قدموه لأجل وطننا العزيز، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.