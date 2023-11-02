قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في جامعة الدول العربية د.إبراهيم الدخيري إن الكويت تعتبر علامة بارزة في ساحات العطاء الإنساني بفضل تحركاتها الميدانية السريعة في المناطق المختلفة، سواء في دعم الأشقاء بقطاع غزة وليبيا والمغرب وغيرها من الدول.



وأضاف د.الدخيري، في تصريح لـ «كونا» عقب لقائه رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير، أن للكويت تاريخا طويلا في العمل المشرف بدعم جهود الدولة في أعمال الإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث علاوة على مشاركتها في دعم جهود المنظمات الدولية والانسانية.



وذكر انه تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي بين المنظمة والهلال الأحمر الكويتي، لاسيما في الكوارث الطبيعية والتنسيق في مجال العمل الإنساني وبناء القدرات منوها بخبرات وتجارب الجمعية في العمل الاغاثي.



ودعا إلى تعزيز التعاون والشراكة الفاعلة بين المنظمة والهلال الأحمر الكويتي عبر تبادل الآراء حول تطوير وتعزيز العمل العربي المشترك في خدمة الإنسان العربي ومواجهة قضاياه الإنسانية، مؤكدا أهمية العمل العربي المشترك في خدمة الأمن الغذائي العربي.



من جانبه، أكد د.الساير، في تصريح مماثل لـ «كونا»، ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات الإنسانية الراهنة على جميع المستويات، مبينا أن الجمعية تولي اهتماما كبيرا بمجالات التعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية.



وأشار إلى الأنشطة الإنسانية التي تضطلع بها الجمعية، لاسيما إغاثة الأشقاء في قطاع غزة الذين يتعرضون لاعتداءات الاحتلال الاسرائيلي التي خلفت آلاف الضحايا والجرحى وتدمير البنية التحتية.



وأضاف أن الجمعية تحرص دوما على تنسيق جهودها وتبادل المعلومات والخبرات وإيجاد سياسات تساعد على تنمية العمل الإنساني ونشره على نطاق واسع بالإضافة إلى إقامة المشاريع الإنسانية التي من شأنها مساعدة مختلف الفئات المحتاجة للدعم مثل اللاجئين والنازحين والمنكوبين وغيرهم.