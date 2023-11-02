فزعتنا في التبرع لدعم قطاع غزة مستمرة بالتعاون مع جمعيات الإغاثة



تشهد صالات معرض الكويت الدولي بمشرف اقبالا جماهيريا لافتا على معرض «العطور» والذي يقام خلال الفترة من 24 أكتوبر الى



4 نوفمبر الجاري.



وفي هذا السياق، كشفت مديرة القطاع التنفيذي للتسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم ان نسبة الاشغال بالمعرض بلغت 100% من مجموع صالات العرض 5 و6 و7 و8، اضافة الى ساحات العرض الداخلية البينية والخارجية والتي تم حجزها جميعا من قبل الجهات المشاركة المحلية منها والأجنبية ممثلين لوكلاء وعلامات تجارية عالمية متخصصة في عالم العطور والتجميل والاكسسوارات وغيرها، لافتة الى أن المعرض يعد منصة للباحثين عن العطور المتميزة خاصة الاطياب العربية والشرقية والفرنسية المركزة والثابتة اضافة الى البخور والمعمول.



وأضافت الدهيم ان المعرض يشهد نجاحا كبيرا ويأتي وسط إقبال جماهيري لافت للمشاركة في هذا الحدث المميز، حيث يتزامن هذا المعرض مع تدشين حملتنا الوطنية دعما لغزة بالتبرعات، وتفاعلا مع هاشتاق «وياكم» وفزعة أهلنا لغزة بمشاركة الشركات المشاركة والجمعيات الخيرية والاغاثية المرخصة وذلك انطلاقا من التوجه الوطني للكويت والذي يأتي في سياق التزامنا الوطني بدعم قضايا امتنا القومية والمصيرية بالوقوف الى جانب اخوتنا المنكوبين في غزة، مما يوفر أكبر تجمع داعم في الكويت والمنطقة تحت سقف واحد لدعم اخوتنا في غزة وأهلنا في فلسطين، مشيرة الى أن المعرض يحظى بأكثر من 250 ألف زائر سنويا، ويأتيه الزوار من كل أنحاء الكويت ومناطق الخليج العربي وغيرها.



وأشارت الدهيم إلى ان نجاح الفعالية كحدث مميز محليا وخليجيا وإقليميا انطلاقا نحو العالمية دفع الشركة الى احتضانه مرتين سنويا نظرا لما يشهده من إقبال لافت من قبل محبي العطور والطيب والبخور والمهتمين به.



وشددت على ان شركة معرض الكويت الدولي اذ تؤكد حرصها على الدوام والتزامها المطلق بحسن تنظيم معارضها لتظهر بشكل لائق ومشرف فإنها لن تدخر جهدها في سبيل إنجاح الحدث، مثمنة الدور الكبير لجميع المشاركين والرعاة لمثل هذه الفعاليات، لافتة الى ان حملة إعلامية وإعلانية شاملة واكبت المعرض في مختلف وسائل الاعلام، كما حظيت بالتغطية في وسائل التواصل الاجتماعي.



ودعت الجمهور الى متابعة اخبار الشركة للتعرف على فعاليات معارضنا من الصحف ومن خلال الموقع الالكتروني لشركة معرض الكويت الدولي:



[email protected]، مذكرة بأوقات الدوام بالمعرض طوال أيام الاسبوع: من 10 صباحا حتى 1:30 ظهرا، ومن 4:30 عصرا حتى 10 مساء، أما يوما الخميس والسبت فمن 10 صباحا الى 11 مساء، والجمعة من 4 عصرا حتى 11 مساء.