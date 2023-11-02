تمويل حتى 95 ألف دينار ولـ 15 عاماً والقسط الأول بعد 12 شهراً



أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك) حملة تمويل شخصي للمواطنين اصحاب قسائم السكن الخاص، هي الاولى من نوعها على مستوى السوق الكويتي، تحت عنوان «التمويل المستدام للمنتجات الخضراء» Green Products، توفر كافة احتياجات العملاء لبناء السكن الخاص، من المنتجات الخضراء «المستدامة» إسكانية واستهلاكية، التي تساهم بالمحافظة على الموارد الطبيعية والطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة، من خلال حلول تمويلية تسهل عملية بناء وتجهيز بيت العمر، بالتعاون مع نخبة من الشركات المتخصصة في هذا المجال، بما يحقق للعملاء الراحة والاطمئنان والثقة في خدمة متكاملة لجميع مراحل البناء متوافقة مع احدث متطلبات حماية البيئة، وينسجم مع توجهات «بيتك» نحو قيادة التعاملات المالية نحو تعزيز عناصر الاستدامة والبيئة السليمة.



وقال المدير التنفيذي للتمويل الشخصي بالوكالة في «بيتك» عبدالعزيز السعيد ان الحملة تساهم في تعميق دور «بيتك» للتوعية بالمحافظة على الموارد الطبيعية من خلال منتجات تساهم في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه، وتوسيع الاعتماد على عناصر البناء والانشاءات المتوافقة مع معايير الاستدامة، بالاضافة الى منح العملاء ميزات خاصة وتجربة جديدة من شأنها تعميم مشاريع الاستدامة البيئية ونشر ثقافتها في مشاريع البناء والتشييد بحيث تصبح ادواتها ووسائلها معروفة ومعتمدا عليها لدى الافراد.



وشدد السعيد على دور «بيتك» المستمر في دعم جهود الدولة في توفير المسكن المناسب للمواطنين، مشيرا الى ان الحملة التمويلية تستمر لمدة 3 أشهر، وتقدم افضل المزايا على مستوى السوق، ومن أبرزها: خصومات حصرية على المنتجات الإسكانية والاستهلاكية، بالاضافة الى استحقاق القسط الاول بعد 12 شهرا من التعاقد، فيما يصل الحد الاعلى للتمويل الى 70 الف دينار للتمويل الإسكاني و25 ألف للتمويل الاستهلاكي، ومدة الائتمان تصل الى 15 عاما مع تمتع العميل بخدمة امكانية تأجيل القسط وفرصة اعادة ترتيب المديونية مستقبلا.



وافاد بأن الحملة تأتي بالتعاون مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في توريد وتركيب المنتجات الخضراء، وتقدم الخدمة في جميع فروع «بيتك»، مشيرا الى ان المنتجات الخضراء التي تدخل في عملية البناء والتشييد، تنقسم الى قسمين، الاول يتعلق بمعدات وأجهزة ترشيد وخفض استهلاك الكهرباء والطاقة المتجددة ومعدات المياه وإكسسواراتها التي تساهم بتقليل هدر المياه، ومعدات أنظمة التكييف في المنازل، والتي تلبي الاحتياجات المتعددة للمواطن، وذلك بشكل آمن ومستدام، بالإضافة الى معدات الانارة واستخدام معدات تنقية المياه والهواء وتبريدهما داخل المنزل، وفي أنظمة ري الحدائق، وغيرها من التجهيزات العصرية للبيت الحديث، ويتعلق القسم الثاني بالانظمة والتطبيقات الذكية التي تتحكم من قريب او عن بعد، في تشغيل الاجهزة المنزلية المختلفة ومصادر الطاقة.



وأعرب السعيد عن ثقته في ان الحملة ستساهم في تسليط الضوء على أهمية المنتجات الخضراء المستدامة والمتنوعة في مجال البناء، للتوعية والتعريف بأثرها الاجتماعي والاقتصادي، وذلك لما يتمتع به «بيتك» من علاقة شراكة طويلة وممتدة مع الشركات العاملة بهذا المجال في السوق المحلي، وجهوده في تنشيط القطاع الخاص وتحقيق التعاون والتنسيق مع شركاته، لتعزيز منظومة خدمات «بيتك» في مجال بناء السكن والتشييد.